Về quê nội chơi, nữ sinh vừa trúng tuyển ĐH An ninh Nhân dân bị chết đuối khi đi tắm sông cùng chú ruột

Đời sống 26/08/2023 08:32

Sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, đến hôm qua thi thể người cháu gái đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND phường Ái Quốc, TP. Hải Dương (Hải Dương) cho biết, trên trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến chú ruột và cháu gái tử vong. Đáng chú ý, cháu gái tử vong vừa ở miền nam về quê nội chơi và vừa đỗ đại học. Sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, đến hôm qua thi thể người cháu gái đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Về quê nội chơi, nữ sinh vừa trúng tuyển ĐH An ninh Nhân dân bị chết đuối khi đi tắm sông cùng chú ruột - Ảnh 1
Thời điểm tìm thấy thi thể cháu H.T.N.K vào sáng qua 24/8. Ảnh: SKĐS 

Theo thông tin từ Dân Trí, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/8, anh H.V.H (sinh năm 1974, ở khu dân cư Vũ Xá, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương) đưa 2 cháu ra sông Cái tập bơi. Khi vừa xuống sông, cháu H.T.N.K (sinh năm 2005) bị hẫng chân ngã. Anh H bơi ra cứu cháu, sau đó cả hai chú cháu bị nước cuốn đi. Thấy vậy, người cháu còn lại hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc phối hợp với gia đình cùng lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể anh H. được tìm thấy ở gần đoạn sông 3 chú cháu xuống bơi; riêng thi thể của cháu K. đến sáng hôm qua đã được lực lượng chức năng và người thân tìm thấy. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thế 2 cháu cháu xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Về quê nội chơi, nữ sinh vừa trúng tuyển ĐH An ninh Nhân dân bị chết đuối khi đi tắm sông cùng chú ruột - Ảnh 2
 Người dân hiếu kỳ đứng trên cầu xem lực lượng tìm kiếm cháu K. Ảnh: Dân Trí

Được biết, cháu K. sinh sống cùng bố mẹ ở tỉnh Long An và sau khi nghỉ hè có về quê nội chơi ở TP. Hải Dương. Đáng chú ý, trước khi gặp nạn, cháu K. nhận được thông báo trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân (TP. Hồ Chí Minh).

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