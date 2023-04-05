Vào nhà nghỉ cùng người tình 18 tuổi, nam thanh niên tá hỏa phát hiện bị lừa

Đời sống 05/04/2023 13:17

Một cô gái 18 tuổi tại Đà Nẵng cùng người tình vào nhà nghỉ rồi giở trò trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5-4, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Thu Th. (18 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) từ lực lượng công an phường, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Th. làm quen, hẹn hò qua Facebook với anh Nguyễn Duy S. (SN 2000, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Vào nhà nghỉ cùng người tình 18 tuổi, nam thanh niên tá hỏa phát hiện bị lừa - Ảnh 1
Cô gái lừa người tình chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Người Lao Động 

Tối 1-4, cả hai hẹn đi ăn uống sau đó thống nhất vào nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Đến rạng sáng hôm sau, nam thanh niên thức dậy thì phát hiện Th đã đột ngột rời đi. Kiểm tra tiếp, anh này phát hiện điện thoại iPhone của mình bị mất nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hà vào cuộc điều tra, mời Th. lên trụ sở làm việc.

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Từ khóa:   Pháp luật và đời sống tin tức chiếm đoạt tài sản

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