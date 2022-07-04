Vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng cách nào?

Đường bộ là hình thức vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam phổ biến nhất, bởi vì chúng có những ưu điểm như: hàng về nhanh, tốc độ nhận hàng tại Việt Nam dao động từ 2-10 ngày (địa chỉ nhận hàng ở Hà Nội sẽ sớm hơn so với HCM), hàng về an toàn và chi phí vận chuyển thấp, có thể gửi được nhiều mặt hàng khác nhau, trọng lượng gửi hàng không giới hạn.

Có rất nhiều cách để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam an toàn, nhanh chóng với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, những ai có nhu cầu gửi hàng sẽ cần lựa chọn cách phù hợp và địa chỉ gửi hàng uy tín để được đảm bảo những điều trên.

Vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường biển giá rẻ

Hình thức vận chuyển bằng đường biển là cách tiết kiệm chi phí tốt nhất, bởi vì giá bán khi ship hàng bằng đường biển thấp hơn so với những cách khác. Một đơn hàng số lượng lớn, chi phí tính cho 1kg chỉ từ 18k khi khách gửi hàng về HCM.

Lưu ý, chỉ những đơn hàng gửi từ Trung Quốc về TPHCM mới được áp dụng cách vận chuyển bằng đường biển. Bên cạnh đó, đơn hàng gửi đi số lượng lớn, áp dụng từ 100kg trở lên.

Vận chuyển bằng đường hàng không, nhận hàng nhanh

Đối với đường hàng không, chi phí vận chuyển sẽ cao hơn so với đường bộ và đường biển. Nhưng ưu điểm của chúng là thời gian. Khách sẽ nhận hàng nhanh, chỉ sau 2-4 ngày làm việc. Đơn hàng được gửi về chủ yếu là bưu phẩm, giấy tờ, hoặc những mặt hàng gọn nhẹ, cần thời gian gấp rút.

Quý Nam nhận vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, và ngược lại

Quý Nam là đơn vị chuyên ship hàng hoá, từ tuyến hàng Trung Quốc về Việt Nam, và ngược lại gửi hàng đi Trung Quốc uy tín, chuyên nghiệp. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển nên có nhiều cách để hàng hoá của khách gửi đi, gửi về nhanh chóng, an toàn và đảm bảo nhất.

Quý Nam có gói bảo hiểm hàng hoá bảo vệ quyền lợi cho người gửi, khi khách tham gia gói bảo hiểm sẽ được hoàn tiền nếu sai sót xảy ra. Với những đơn hàng có giá trị cao, chúng tôi khuyến khích khách tham gia gói bảo hiểm để được bồi thường khi có điều không may xảy ra.

+ Tuyến vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Quý Nam gửi hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam không giới hạn số lượng, kích thước, không giới hạn hàng hóa gửi về. Khách gửi nhiều thì chi phí sẽ giảm xuống, thấp nhất ở thời điểm hiện tại là 18k/kg cho lộ trình từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nhận ship hàng Alibaba, Taobao, 1688, Tmall về Việt Nam

Khách gửi hàng trực tiếp về kho, hoặc đặt hàng qua các website thương mại điện tử như Alibaba, Taobao, 1688, Tmall… sau đó hàng được ship về kho của công ty Quý Nam tại Quảng Châu, Quảng Đông,.. Nhân viên tại kho nhận hàng, kiểm kê hàng hoá và ship về theo hình thức phù hợp nhất.

Tuỳ vào loại hàng hoá, cân nặng – trọng lượng và yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn cách vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam tốt nhất.

+ Tuyến gửi hàng đi Trung Quốc

Ngoài tuyến hàng ship từ Trung Quốc về Việt Nam, Quý Nam còn hỗ trợ khách gửi hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc với thủ tục vô cùng đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng.

Đơn hàng khách gửi đi sẽ được kiểm tra, đóng gói miễn phí tại kho, hoàn tất thủ tục và giấy tờ. Hàng được vận chuyển bằng đường bộ hoặc chuyển phát nhanh bằng đường hàng không. Hàng đến tay người nhận tại Trung Quốc theo hình thức giao hàng tại nhà, nhận hàng tận tay.

Khách hàng sẽ được phép gửi đa dạng các loại hàng hóa đi Trung Quốc, phí được tính bằng cách cân nặng và đo kích thước thùng hàng. Hàng hoá được gửi đi an toàn, đảm bảo với phí thấp nhất.

Gửi hàng từ Việt Nam đi Trung Quốc đa dạng

Lưu ý: mỗi một cách gửi hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hay ngược lại đều có lợi thế và hạn chế riêng, nhân viên công ty Quý Nam sẽ dựa vào tính chất hàng hoá, cân nặng, và yêu cầu riêng của khách hàng để tư vấn hình thức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hợp lý, kể cả cách gửi hàng đi Trung Quốc cũng vậy.

Đường biển là cách gửi hàng tiết kiệm nhất nhưng cần có nhiều kg hàng hoá mới phù hợp, đường hàng không thời gian nhận hàng nhanh nhưng chi phí vận chuyển cao. Phù hợp nhất vẫn là đường bộ, vừa rẻ vừa tiện lợi.

Bạn đang có nhu cầu gửi hàng hoá từ Việt Nam đi Trung Quốc hay tuyến ngược lại, chỉ cần liên hệ với Quý Nam sẽ được tư vấn hiệu quả.