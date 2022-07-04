Ngã nhào vào xô nước trong nhà tắm, bé 8 tháng tuổi suýt chết ngạt

Xã hội 04/07/2022 14:36

Trong lúc đang chuẩn bị nước tắm cho cháu thì ông đi vào bếp. Khi ông quay ra phát hiện đầu và mặt cháu lộn nhào vào xô nước.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, ngày 30/6, bác sĩ Phan Thanh Hoài - Phó trưởng khoa Nhi (BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhi H.V.S. (8 tháng tuổi, trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) bị ngã vào xô nước suýt chết ngạt.

Trước đó, chiều ngày 29/6, bệnh nhi được người nhà đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Gia đình cho biết bé ở nhà với ông. Trong lúc đang chuẩn bị nước tắm cho cháu thì ông đi vào bếp. Khi ông quay ra phát hiện đầu và mặt cháu lộn nhào vào xô nước. Phát hiện sự việc, ông đã hô hoán và được mọi người hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu. 

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức tim, phổi. Sau khoảng 30 phút, cháu bé đã có tim trở lại. Sau đó cháu bé được chuyển tới Đơn nguyên hồi sức tích cực và chống độc nhi sơ sinh điều trị tiếp.

Hiện tại, sức khỏe của bé đã qua cơn nguy kịch. Bé tỉnh, gọi hỏi có nhận biết, đã cai được máy thở và tự thở được.

Ngã nhào vào xô nước trong nhà tắm, bé 8 tháng tuổi suýt chết ngạt - Ảnh 1
Bệnh nhi đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Trao đổi với Sức khỏe và Đời sống, Bác sỹ chuyên khoa II Phan Thanh Hoài - Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đuối nước trên cạn là tai nạn thường xảy ra và cướp đi nhiều sinh mạng của trẻ nhỏ. Đã từng xảy ra nhiều trường hợp vì sự bất cẩn của người lớn, trẻ gặp tai nạn đáng tiếc. Có tai nạn trẻ cắm đầu vào xô, chậu nước và không thể tự thoát ra được dẫn tới ngạt nước, tử vong. 

"Các bậc cha mẹ có con nhỏ cần lưu ý, không để trẻ ở nhà một mình và luôn để mắt đến trẻ vì chỉ cần sơ hở 1-2 phút có thể xáy ra tai nạn; phải bảo đảm an toàn cho trẻ trong nhà, không để xô, chậu có chứa nước gần chỗ trẻ hay chơi để tránh xảy ra nhưng hậu quả đáng tiếc..." - BS Phan Thanh Hoài khuyến cáo.

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Trong lúc tắm, 1 em học sinh đã bị đuối nước. Ngay sau đó, cháu bé đã được chuyển viện trong tình trạng nặng.

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