Va chạm với xe đầu kéo, mẹ tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch

Đời sống 27/08/2025 05:15

Một vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở Quảng Trị - đã khiến người mẹ 68 tuổi tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 26/8, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) - cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, ông N.Đ. (42 tuổi, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) điều khiển xe máy biển số 73F1-174.20 chở theo mẹ ruột là bà P.T.Q. (68 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km 644+400 thuộc địa phận xã Hoàn Lão, xe máy va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ biển số) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến bà Q. tử vong tại chỗ, ông N.Đ. bị thương nặng - được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bố Trạch cấp cứu. Xe máy hư hỏng nặng, còn xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn.

Lực lượng công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Va chạm với xe đầu kéo, mẹ tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào lúc 15h30 ngày 26/8 trên quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Thanh Xá, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. 

Thời điểm trên, chị P.Đ.P. (23 tuổi, ở xã Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên quốc lộ 20, theo hướng Lâm Đồng - TPHCM.

Khi đến gần ngã ba Thanh Xá, xe máy của chị P. va chạm với ô tô khách chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Va chạm với xe đầu kéo, mẹ tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

