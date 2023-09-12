Không được 'đáp lại tình cảm' khi làm quen một số cô gái, Huy nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ và chuẩn bị hung khí như dao, gạch, gậy gỗ gắn đinh,... để tấn công các cô gái đi đường trên phố Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 12/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Lê Huy (32 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) mức án 12 năm tù về tội “Giết người” và 15 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh, Huy phải lĩnh 13 năm 3 tháng tù. Hồ sơ vụ án và quá trình xét xử tại phiên tòa cho thấy, Trần Lê Huy từng có hai tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Huy không có nghề nghiệp gì ổn định, về chung sống với mẹ đẻ tại phường Ngọc Thụy.

Đầu năm 2022, anh ta làm quen, tán tỉnh một số cô gái nhưng không được "đáp lại tình cảm" nên nảy sinh lòng thù hận phụ nữ. Chiều một ngày đầu tháng 11/2022, Trần Lê Huy điều khiển xe máy từ nhà sang cửa hàng của mẹ ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), rồi lấy con dao gọt hoa quả giấu vào trong túi áo khoác đi lòng vòng một số tuyến phố Hà Nội. Trên đường đi, bị cáo nhặt thêm đoạn gậy gỗ có gắn đinh sắt ở hai đầu.

Khi đến góc ngã tư phố Tràng Tiền – Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), Huy nhìn thấy chị Nguyễn Phương Linh (24 tuổi) ngồi trên bậc thềm, trước cửa Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza, gã trai tiến lại gần bất ngờ dùng gậy gỗ gắn đinh bổ thẳng vào đầu chị Linh. Bị cáo Trần Lê Huy tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (12/9) - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Dân Trí, gây án xong, Huy phóng xe máy bỏ chạy. Chị L. được người dân đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu với thương tích ở vùng đầu. Kết quả giám định thương tích tổn hại 6% sức khỏe. Khoảng 15h cùng ngày, Huy tiếp tục điều khiển xe máy đi lang thang, đến phố Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng), hắn cứa cổ chị Nguyễn Ngọc Y. khiến nạn nhân bị tổn hại 4% sức khỏe. 16h40 cùng ngày, Trần Lê Huy dùng thanh gỗ gắn dao nhọn tiếp tục tấn công bà H. tại khu vực gầm cầu Chương Dương (phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Hậu quả, bà H. tổn hại 2% sức khỏe. Ngoài ba nạn nhân trên, quá trình điều tra, Trần Lê Huy còn khai nhận, từ 25/10 đến 3/11/2022, đối tượng còn gây ra 6 vụ tấn công đối với nhiều phụ nữ khác. Cơ quan điều tra đã rà soát và ra thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả. Do vậy, cơ quan chức năng quyết định tách rút phần tài liệu này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

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