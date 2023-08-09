Tự hào: Học sinh Quảng Ninh đoạt HCV và Giải đặc biệt tại Olympic khoa học quốc tế Hàn Quốc

Với đề tài “Ứng dụng công nghệ nano chế tạo hạt ZnO để khử khí CO trong hầm lò”, đội thi của Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.

Theo thông tin từ VietNamNet, cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc (KiYO 4I) 2023 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/8, tại Seoul, Hàn Quốc, thu hút sự tham gia của 192 đội thi đến từ 10 quốc gia trên thế giới.

Trong đó, đội thi của Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) gồm 5 học sinh Nguyễn Phương Anh, Vũ Chí Doanh, Đặng Thanh Bình, Vũ Trung Dũng (đều học lớp 11A7) và Đỗ Như Minh Khôi (12A7) tham gia đề tài “Ứng dụng công nghệ nano chế tạo hạt ZnO để khử khí CO trong hầm lò”.

Học sinh Trường THPT Hòn Gai đạt Huy chương Vàng và Giải đặc biệt tại KiYO 2023 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, với ý nghĩa đề tài khoa học mang lại, đội thi của Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.

Olympic khoa học quốc tế Hàn Quốc do Hiệp hội Phát minh và các nhà doanh nhân nữ thế giới tổ chức, được tài trợ bởi nhiều tổ chức khoa học trên thế giới như: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Tổ chức Sáng chế Á-Âu, Liên đoàn Các hiệp hội phát minh quốc tế, Đại học Quốc gia Seoul…

Cuộc thi diễn ra thường niên nhằm khích lệ thế hệ trẻ không ngừng sáng tạo, tìm tòi, khám phá, từ đó phát triển các tài năng trong khoa học và kỹ thuật.

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