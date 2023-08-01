Từ chiều nay 1/8, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng trong nước tăng mạnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.152 đồng/lít, có giá mới 22.791 đồng/lít; xăng RON95 có giá 23.963 đồng/lít sau khi tăng 1.171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng tăng giá mạnh so với hiện hành. Theo đó, dầu diesel tăng 1.112 đồng/lít, có giá 20.612 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.081 đồng/lít, có giá bán mới là 20.270 đồng/lít; dầu mazut có giá bán 16.531 đồng/kg sau khi tăng 806 đồng/kg.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng trong nước tăng mạnh.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ ngày 1/8 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ VOV, cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành gần nhất (21/7) giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.220 đồng/lít lên mức 21.630 đồng/lít. Giá xăng RON95-III cũng tăng 1.300 đồng/lít lên mức 21.790 đồng/lít. Giá dầu diezel 0.05S có giá bán mới 19.500 đồng/lít sau khi tăng 890 đồng/lít; Giá dầu hỏa không cao hơn 19.180 đồng/lít sau khi tăng 860 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 440 đồng/kg và giá bán mới sẽ là 15.720 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh ngày 21/7, cơ quan điều hành cũng đã quyết định không trích lập, không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu.

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