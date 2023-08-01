Tháng 8: Biển Đông có khả năng đón 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 8, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo thông tin từ VTC News, tháng 7 vừa qua, Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão gồm bão số 1 (Talim) và cơn bão số 2 (Doksuri). Trong đó, ngày 18/7, bão số 1 đổ bộ phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đi dọc theo biên giới Việt - Trung và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn. Bão số 2 xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 8, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trong tháng 8, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ - Ảnh minh họa: Internet Cũng trong tháng này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ trung bình ở khu vực này cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Cụ thể, tháng 8, nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Nắng nóng ở miền Trung được dự báo kéo dài trong nửa đầu tháng, thời gian này có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt. Nửa cuối tháng 8, nắng nóng ở miền Trung xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng.

Bước vào mùa mưa bão, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông - Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, mặt khác, bước vào mùa mưa bão, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Do vậy, trong các hoạt động hàng hải, đánh bắt hải sản, ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

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