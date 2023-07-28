Từ đây đến cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp, cảnh báo 'bão chồng bão', áp thấp nhiệt đới dồn dập

Theo thông tin từ Tạp chí Kinh tế Môi trường, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam (đã bao gồm cả cơn bão số 1).

“Xu thế biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết sẽ ngày càng cực đoan và có biến động không ngừng. Do đó các địa phương và người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ,” ông Lâm nhấn mạnh.

Thời gian bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta xảy ra chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào khoảng thời gian từ nay đến tháng Chín; từ tháng 10-12/2023 tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía Nam.

Về xu thế mưa, theo nhận định của rung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong điều kiện El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25 đến 50% (rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ).

Tuy vậy, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng đặc biệt lưu ý một số đợt El Nino đã cho những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam.

Trong điều kiện El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, phổ biến từ 25 đến 50% (rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ) - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo Khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ cộng đồng, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo năm 2023 sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, các tháng đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Miền Bắc, từ khoảng tháng 9-11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Miền Trung.

Về nhiệt độ, nắng nóng năm 2023, các tháng nửa đầu năm, nền nhiệt độ sẽ có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng nửa cuối năm nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022.