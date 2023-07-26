Bão Doksuri đang đạt cường độ của siêu bão, đêm nay tiến vào biển Đông gây biển động dữ dội

Tin nóng 26/07/2023 10:33

Khoảng trong đêm nay, bão đi qua vùng biển giữa Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) tiến vào Bắc Biển Đông.

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 7h sáng nay (26/7), vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, tương đương cấp siêu bão.

Trong những giờ tiếp theo, bão Doksuri tiếp tục mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, quét qua vùng biển phía Bắc của Philippines và đi vào Bắc Biển Đông trong đêm nay, rạng sáng mai.

Đáng lưu ý, khi tiến vào Biển Đông, bão có thể suy yếu nhẹ nhưng vẫn duy trì cường độ rất mạnh là 195km/h, tương đương cấp 15, giật trên cấp 17. 

Bão Doksuri đang đạt cường độ của siêu bão, đêm nay tiến vào biển Đông gây biển động dữ dội - Ảnh 1
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Doksuri - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tiền Phong, đến 1 giờ ngày 28/7, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi khu vực Phúc Kiến- Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

 

Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Phúc Kiến – Quảng Đông (Trung Quốc) trong sáng ngày 28/7 và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 5-7m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Doksuri khiến gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên trong ngày và đêm nay, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 27/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 6-9m. Vùng biển phía Đông Nam của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bão Doksuri hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào 20/7, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 21/7, trở thành cơn bão thứ 5 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Do gặp điều kiện rất thuận lợi, bão Doksuri tăng cấp rất nhanh, trở thành siêu bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, từ nay đến nửa đầu tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Dự báo từ ngày 21/7-20/8 có khoảng 1- 2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.

Bão Doksuri mạnh lên ở mức siêu bão, hướng vào Biển Đông, Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông

Bão Doksuri mạnh lên ở mức siêu bão, hướng vào Biển Đông, Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Doksuri hoạt động ở vùng biển phía đông của Philippines duy trì sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17 trong những giờ qua.

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