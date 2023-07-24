Bão Doksuri sẽ đi vào Biển Đông: Giật trên cấp 16, hình thành siêu bão, ảnh hưởng thế nào đến đất liền nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/7), một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Doksuri đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippin.

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, chiều 24/7, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão Doksuri khả năng đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 2 năm 2023. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Cơn bão này có tên là Doksuri (do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là chim ưng). Đây là cơn bão số 5 hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2023.

Hướng di chuyển của bão - Ảnh: Sức khoẻ đời sống Dẫn tin từ VTC News, theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Doksuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong 48-96 giờ tới. Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo sẽ đi vào phần Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Như vậy cấp mạnh nhất của bão Doksuri có thể lên cấp 16, tức cấp siêu bão.

Dự báo ngày và đêm 24/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 m. Cấp mạnh nhất của bão Doksuri có thể lên cấp 16, tức cấp siêu bão - Ảnh: Báo Công Thương Trong ngày và đêm 24/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; biển động, sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Bão số 2 có cường độ khá mạnh bắt đầu hình thành, dự đoán hướng di chuyển vào biển Đông? Theo các mô hình thời tiết hiện nay, bão Doksuri sẽ mạnh cấp 12 ở vùng biển phía Đông đảo Luzon trong vài ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-doksuri-se-i-vao-bien-ong-giat-tren-cap-16-hinh-thanh-sieu-bao-anh-huong-the-nao-en-at-lien-nuoc-ta-604727.html