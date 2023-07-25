Bão Doksuri mạnh lên ở mức siêu bão, hướng vào Biển Đông, Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, cường độ mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17.

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 25/7, bão Doksuri có khả năng mạnh lên trong 24 - 48 giờ tới, lên tới cấp 15 - 16, giật trên cấp 17, ở mức siêu bão; độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Do tác động của bão, từ ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ chiều và đêm 26/7 tăng lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5 - 7 m.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ bão suy yếu dần.

Trong ngày và đêm 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4,5 m.

Dẫn tin từ Dân Trí, cơ quan khí tượng nhận định bão Doksuri ít nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta mà chủ yếu gây tác động trên biển.

Từ ngày 25/7, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, mưa dông duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay. Lượng mưa phổ biến 20-50mm/ngày, có nơi trên 70mm, tập trung về chiều và đêm. Người dân đề phòng nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn.

Người dân đề phòng nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Báo Công Lý

Ngoài ra, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận cũng ghi nhận lượng mưa phổ biến 20-40mm trong hôm nay. Mưa lớn ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 26/7, nắng nóng mở rộng ra Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Nhiệt độ có nơi tăng nhanh trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-60% gây cảm giác khô, nóng bức.