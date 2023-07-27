Bão Doksuri vào Biển Đông, chính thức thành bão số 2, sóng biển cao đến 10m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (27/7), bão Doksuri đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippin), đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.
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Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, vào hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.
Do tác động của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m.
Dẫn tin từ Dân Trí, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau khả năng ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.
Tương tự, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, Sóng cao 3-5,5m, biển động mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển tương đương cấp 2, riêng phía đông của Bắc Biển Đông ở cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền, Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông trong hôm nay, cục bộ mưa lớn. Lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo ghi nhận lượng mưa 20-50mm, tập trung về chiều và đêm nay.
Trong khi đó, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-55%.
Từ chiều tối nay (ngày 27/7), mưa dông xuất hiện tại vùng núi Bắc Bộ sau chuỗi ngày nắng nóng nhưng lượng không đáng kể, phổ biến 10-30mm. Một số nơi mưa trên 40mm. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiều khả năng, miền Bắc sẽ hứng mưa trên diện rộng từ đêm 27/7. Đồng thời, mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.