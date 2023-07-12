Chiều ngày 12/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin vụ thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn, cạnh chiếc xe đạp điện bị bể nát.

Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng ngày 12/7, người dân sống trên đường Trần Văn Giàu, đoạn giao đường D3C (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nghe tiếng động rất mạnh. Ngay lập tức, họ đến kiểm tra thì thấy thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn, cạnh đó là xe đạp điện bị bể nát dưới gầm xe container.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đến hiện trường phong tỏa, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh làm rõ. Theo hình ảnh từ trích xuất camera, khoảng 10 giờ sáng, người phụ nữ chạy xe đạp điện rẽ sang đường thì bị xe container chạy trên đường Trần Văn Giàu cán qua...

Đến đầu giờ chiều ngày 12/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chết người trên địa bàn.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, khoảng 7h sáng ngày 8/7, xe tải BS 92C - 216.06 (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, theo hướng từ trung tâm TP.Tam Kỳ xuống Khu công nghiệp Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ), khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với đường Lê Thánh Tông (thuộc khối phố An Hà Trung, P.An Phú, TP.Tam Kỳ) thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 92 N1 - 525.36, trên xe lúc này có 2 người (chưa xác định người điều khiển) lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

Cú va chạm mạnh làm cả 2 người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, khiến chị Đ.T.G (27 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) tử vong tại chỗ. Riêng người phụ nữ đi cùng bị thương nặng đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an TP.Tam Kỳ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

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