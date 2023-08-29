TPHCM: Người đàn ông xuống hố ga chung cư vớt rác, tử vong do bị ngạt khí 

Đời sống 29/08/2023 15:34

Sau khi xuống hố ga chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 để thông cống bị nghẹt, người đàn ông bất ngờ ngã ra nền đất bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 29-8, Công an quận 3, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc người đàn ông tử vong sau khi xuống hố gas vớt rác, thông cống trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày 28-8, người đàn ông tên là C (khoảng 55 tuổi, ngụ phường 1, quận 3) được thuê xuống hố gas tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật để vớt rác, thông cống nghẹt.

Sau khi xuống hố gas thông cống xe, người đàn ông vừa leo lên thì gục xuống, ngất xỉu. Phát hiện, người xung quanh gọi báo cơ quan chức năng.

TPHCM: Người đàn ông xuống hố ga chung cư vớt rác, tử vong do bị ngạt khí  - Ảnh 1
Nạn nhân được lực lượng y tế cấp cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi. Ảnh: Pháp Luật.

Lực lượng công an và nhân viên y tế sau đó sơ cứu hồi tỉnh cho nạn nhân nhưng người đàn ông đã tử vong.

Báo Tuổi Trẻ từng đưa tin trước đó, chiều 26-7, tại địa chỉ 3A20 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra sự cố khiến 5 công nhân thoát nước bị kẹt dưới cống.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều hai xe chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ đến cứu người.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận bên dưới cống thì phát hiện và vớt được một người đã tử vong tên K.L. (38 tuổi) đưa lên mặt đất. Các công nhân còn lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được nhận định những người này bị ngạt khí.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

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