Sau khi gây án, 2 nạn nhân gục xuống tại chỗ, nhóm thanh niên ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo PLO: Ngày 16-7, Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ, điều tra vụ việc hai người bị hành hung tại một dãy trọ trên địa bàn phường vào ngày hôm trước.

Theo xác minh, vào chiều 15-7, anh NL - người thuê trọ tại địa bàn phường Bình Chiểu có mời bạn bè về phòng trọ tổ chức ăn nhậu và hát.

Đến đêm cùng ngày, quản lý nhà trọ yêu cầu cả nhóm ngưng hát để tránh làm ồn những người xung quanh. Sau đó cả nhóm ngưng hát.

Một nạn nhân trong vụ hành hung (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Khoảng 5 phút sau, nam quản lý gọi thêm 5 thanh niên lạ mặt, bất ngờ xông vào phòng trọ hành hung anh N.L và anh T.C. Hai nạn nhân dùng gậy chống trả rồi gục xuống, nhóm gây án sau đó bỏ đi.

Phát hiện vụ việc, người dân hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu, bị vết thương hở vùng đầu, miệng và một số vết thương ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Rạng sáng 16.7, Công an P.Bình Chiểu đã mời nhóm nghi can liên quan vụ hành hung lên làm rõ và khám nghiệm hiện trường vụ việc. Đến sáng nay, 2 nạn nhân cũng đã đến công an phường trình báo vụ việc, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

