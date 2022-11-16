Tổng hợp các câu thơ, câu đối và câu hỏi hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Dưới đây là những các câu thơ, câu đối và câu hỏi hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để làm thiệp chúc mừng hay sử dụng trong các chương trình chào mừng ngày lễ Hiến chương.
- 5 bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
- Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Nội dung bài viết
- 1. Những câu đối, câu thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
- 2. Câu hỏi về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- 3. Câu đố vui ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Ngày lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thường diễn ra rất nhiều hoạt động, chẳng hạn như mít tinh, văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thể thao và đặc biệt là các màn đối đáp, đặt câu hỏi. Đây là một trong những hoạt động rất được nhiều trường, lớp và các học sinh, sinh viên cũng như các thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt tình.
Trong phần dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một số câu hỏi, câu đối và đố vui về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhé!
1. Những câu đối, câu thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Ơn dạy dỗ cao dường hơn Núi
Nghĩa thầy trò như nước Biển khơi.
(Sưu tầm)
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Sưu tầm)
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
(Sưu tầm)
Dòng sông sâu con sào dài đo được
Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la.
(Sưu tầm)
Lớp học năm xưa nhiều kỷ niệm
Sân trường ngày cũ lắm ước mơ.
(Sưu tầm)
Cao quý nào bằng nghề nhà giáo
Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người.
(Sưu tầm)
Tôi yêu áo trắng học trò,
Yêu dòng sông nhỏ, con đò năm xưa
Tôi yêu phố chợ sớm trưa
Tôi yêu luôn cả nắng mưa sân trường.
(Sưu tầm)
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Trần Đăng Khoa
Không đề
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
Nguyễn Thị Chí Mỹ
2. Câu hỏi về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
1. Hàng năm cứ đến ngày 13 tháng 12, chúng ta lại nhớ đến thầy giáo nào?
a. Phan Ngọc Hiển
b. Lê Qúy Đôn
c. Mai Khắc Đôn
2. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã dạy học ở đâu?
a. Hà Nội
b. Huế
c. Phan Thiết
d. Sài Gòn
3. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay là ai?
a. Nguyễn Thiện Nhân
b. Nguyễn Minh Hiển
c. Trần Hồng Quân
d. Phùng Xuân Nhạ
4. “...Thà đui mà giữ đạo nhà,
Còn hơn có mắt ông cha không thờ…” là câu nói của nhà giáo nào sau đây?
a. Tố Hữu
b. Hồ Chí Minh
c. Nguyễn Đình Chiểu
d. Phan Văn Trị
5. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào năm nào?
a. 20/11/1958
b. 20/11/1975
c. 20/11/1982
d. 20/11/1981
Các câu hỏi về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này rất phù hợp để tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh, sinh viêm nhằm giúp các em mở mang hiểu biết về lịch sử ngày Hiến chương. Đồng thời, tìm hiểu thêm về các nhà giáo trong lịch sử đã có đóng góp to lớn đối với nền giáo dục nước nhà.
3. Câu đố vui ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Câu 1
Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?
Câu 2
Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?
Câu 3
Đố ai gian khó chẳng lùi
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm Bình Định ra tay
Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?
Câu 4
Đố ai qua Nhật, sang Tàu
Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư
Hô hào vận động Đông Du
Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?
Câu 5
Làng Nguyệt Ức, có một người
Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình
Đố ai biết được tiên sinh tên gì?
Câu 6
Anh mặt đen, anh da trắng
Anh mình mỏng, anh nhọn đầu
Khác nhau mà rất thân nhau
Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
Những câu đố về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ góp phần khiến không khí ngày kỷ niệm trở nên tươi vui, hào hứng và tạo không gian thoải mái cho tất cả mọi người. Đây là cách rất hay để nhân đôi niềm hạnh phúc cho các thầy cô giáo đấy.
Trên đây là các câu hỏi, câu đố hay nhất về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, bạn có thể tham khảo để xây dựng một chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật ấn tượng và đầy ý nghĩa nhất nhé! Chúc các bạn thành công!