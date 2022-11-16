Tổng hợp các câu thơ, câu đối và câu hỏi hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thường diễn ra rất nhiều hoạt động, chẳng hạn như mít tinh, văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thể thao và đặc biệt là các màn đối đáp, đặt câu hỏi. Đây là một trong những hoạt động rất được nhiều trường, lớp và các học sinh, sinh viên cũng như các thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt tình.

Ơn dạy dỗ cao dường hơn Núi

Trong phần dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một số câu hỏi, câu đối và đố vui về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhé!

Nghĩa thầy trò như nước Biển khơi.

(Sưu tầm)

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Sưu tầm)

Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. (Sưu tầm)

Dòng sông sâu con sào dài đo được Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la. (Sưu tầm)

Lớp học năm xưa nhiều kỷ niệm Sân trường ngày cũ lắm ước mơ. (Sưu tầm)

Cao quý nào bằng nghề nhà giáo Vinh quang chi hơn nghiệp trồng người. (Sưu tầm)

Tôi yêu áo trắng học trò, Yêu dòng sông nhỏ, con đò năm xưa Tôi yêu phố chợ sớm trưa Tôi yêu luôn cả nắng mưa sân trường. (Sưu tầm)

Nghe thầy đọc thơ Em nghe thầy đọc bao ngày Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà Mái chèo nghe vọng sông xa Êm êm như tiếng của bà năm xưa Nghe trăng thuở động tàu dừa Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời Thêm yêu tiếng hát mẹ cười Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra… Trần Đăng Khoa

Không đề Cầm bút lên định viết một bài thơ Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người. Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ Đâu là cha, là mẹ, là thầy… Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… Biết bao giờ con lớn được, Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen” Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”… Những con chữ đều đều xếp thẳng Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người. Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh Cửa sổ xe ù ù gió mạnh Con đường trôi về phía chẳng là nhà… Mơ màng nghe tiếng cũ ê a Thầy gần lại thành bóng hình rất thực Có những điều vô cùng giản dị Sao mãi giờ con mới nhận ra. Nguyễn Thị Chí Mỹ

2. Câu hỏi về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những câu hỏi là cách vừa học vừa giao lưu được nhiều học sinh hưởng ứng!

1. Hàng năm cứ đến ngày 13 tháng 12, chúng ta lại nhớ đến thầy giáo nào?

a. Phan Ngọc Hiển

b. Lê Qúy Đôn

c. Mai Khắc Đôn

2. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã dạy học ở đâu?

a. Hà Nội

b. Huế

c. Phan Thiết

d. Sài Gòn

3. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay là ai?

a. Nguyễn Thiện Nhân

b. Nguyễn Minh Hiển

c. Trần Hồng Quân

d. Phùng Xuân Nhạ

4. “...Thà đui mà giữ đạo nhà,

Còn hơn có mắt ông cha không thờ…” là câu nói của nhà giáo nào sau đây?

a. Tố Hữu

b. Hồ Chí Minh

c. Nguyễn Đình Chiểu

d. Phan Văn Trị

5. Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào năm nào?

a. 20/11/1958

b. 20/11/1975

c. 20/11/1982

d. 20/11/1981

Các câu hỏi về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này rất phù hợp để tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh, sinh viêm nhằm giúp các em mở mang hiểu biết về lịch sử ngày Hiến chương. Đồng thời, tìm hiểu thêm về các nhà giáo trong lịch sử đã có đóng góp to lớn đối với nền giáo dục nước nhà.

3. Câu đố vui ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Những câu đố vui dí dỏm luôn là phần nhộn nhịp nhất!



Câu 1

Đố ai nêu lá quốc kì

Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

Câu 2

Đố ai trên Bạch Đằng giang

Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

Câu 3

Đố ai gian khó chẳng lùi

Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

Mười năm Bình Định ra tay

Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

Câu 4

Đố ai qua Nhật, sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư

Hô hào vận động Đông Du

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền?

Câu 5

Làng Nguyệt Ức, có một người

Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am

Đang làm tri huyện bỏ quan

Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh

Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình

Đố ai biết được tiên sinh tên gì?

Câu 6

Anh mặt đen, anh da trắng

Anh mình mỏng, anh nhọn đầu

Khác nhau mà rất thân nhau

Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?

Những câu đố về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sẽ góp phần khiến không khí ngày kỷ niệm trở nên tươi vui, hào hứng và tạo không gian thoải mái cho tất cả mọi người. Đây là cách rất hay để nhân đôi niềm hạnh phúc cho các thầy cô giáo đấy.

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11

Trên đây là các câu hỏi, câu đố hay nhất về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, bạn có thể tham khảo để xây dựng một chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật ấn tượng và đầy ý nghĩa nhất nhé! Chúc các bạn thành công!