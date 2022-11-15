Những bức tranh vẽ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đẹp nhất!

Tranh vẽ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là một trong những món quà ý nghĩa nhất, chân thành nhất của những em bé học sinh. Những nét vẽ đầy ngây ngô, đáng yêu nhưng không khỏi khiến những người trưởng thành - những người đã từng trải qua quãng đời học sinh, bồi hồi từng hồi khi nhìn ngắm những bức tranh này. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Bức tranh ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 lấy hình ảnh “Mái trường mến yêu” làm trung tâm. Mái trường - ngôi nhà thứ 2 - luôn là nơi lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời mỗi người. Chính nơi ấy, mỗi chúng ta được thầy cô chỉ dạy cho từng chữ cái, con số, mở mang đầu óc về thế giới xung quanh, biết đến thế nào là phương trình, đẳng thức, hóa học, vật lý… Cũng ở nơi ấy, ta được làm quen với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa - cùng sở thích, cùng đam mê, cùng hồn nhiên với biết bao nhiêu trò nghịch dại, là nơi lưu giữ và chôn giấu thanh xuân tươi trẻ, rạng ngời, xen lẫn chút nuối tiếc của bao người. Để bao lần khi nhớ lại quãng thời gian này, ta sẽ bất giác nở nụ cười trên môi nhưng trong tim lại khẽ nhói lên từng hồi. Đẹp đẽ, vô ưu là thế, nhưng ta chỉ có thể lưu lại nơi trang vẽ, bức hình, sổ lưu niệm và trong ký ức riêng của mỗi người, để dũng cảm bước lên "trưởng thành".

Nhìn vào bức tranh vẽ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 này bạn nghĩ gì? Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn bạn đều có ấn tượng với ít nhất một thầy cô giáo nào đó, để đến bây giờ, đôi lúc nghĩ về quá khứ, bạn chợt mỉm cười vì những ngày ấy, sao mà mình ngô nghê, lắm trò đùa nghịch khiến thầy cô phật ý. Rồi có lúc, bạn hạnh phúc vì cũng nhờ những con người đầy tâm huyết ấy mà hôm nay, bạn là một con người thành đạt, được đi đây đi đó, được đứng trên bục giảng trong vai trò là một “người lái đò”. Và cũng có khi, bạn giật mình xót xa vì đã bao năm tháng qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại thấy ngày xưa sao giờ xa vời quá. Không biết thầy cô giờ thế nào, thầy cô đã già chưa hay vẫn còn miệt mài với sự nghiệp “gõ đầu trẻ”?

Những bức tranh đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 lúc nào cũng khiến người xem thổn thức. Cho dù nó được vẽ bởi một họa sĩ đầy kinh nghiệm hay những nét vẽ vụng về, đầy non nớt của trẻ thơ, tất cả đều toát lên một thứ tình cảm không thể nào diễn tả hết dành cho thầy cô giáo. Suốt bao nhiêu năm, thầy cô luôn dành tình yêu thương cho học trò của mình, kể cả những cô cậu lắm chiêu “nhất quỷ nhì ma”. Dù có nặng lời hay phạt nặng nhưng tình yêu thương ấy vẫn căng tràn: “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Bởi vì có như thế, chúng ta mới lớn lên được.

Còn nhớ hồi bé, mỗi lần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đua đòi bạn bè mình cũng muốn vẽ tranh tặng cô giáo. Khổ nỗi, vẽ xấu quá mà lại không có nhiều màu đẹp nên dù vẽ xong nhưng chẳng dám mang đến tặng cô. Chỉ đến khi mẹ mình nhìn thấy rồi động viên mãi, mình mới có chút dũng cảm gặp cô và đưa cô bức tranh ấy. Không ngờ, cô rất vui và còn bảo với mình rằng đây là bức tranh đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đẹp nhất mà cô từng được tặng. Mình không thể nào vui hơn, thầm cảm ơn cô đã dành tặng lời khen cho mình và cảm ơn mẹ vì đã giúp mình vượt qua sự tự ti để làm điều mình muốn. Giờ đây, mỗi lần về thăm cô, cô đều đưa bức tranh ấy ra và bảo với mình rằng, cô luôn cất giữ nó cẩn thận. Mình vô cùng hạnh phúc.

Còn bạn? Bạn sẽ tặng gì cho thầy cô giáo của mình? Tự vẽ một bức tranh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hay sẽ mua một món quà nhỏ? Dù lựa chọn gì đi nữa thì điều quan trọng vẫn là tình cảm chân thành, tình yêu mến thực sự và chúng ta hãy dành sự trân trọng cao nhất, lòng biết ơn vô bờ bến cho thầy cô nhé. Thầy cô cũng giống như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ là những “người lái đò” đưa chúng ta đến với nguồn tri thức mà nếu không đến trường, có lẽ, nhiều người sẽ rất khó khăn để tiếp cận được.

Nghề giáo là nghề cao cả nhất trong những nghề cao cả!

Có câu nói rằng "nghề giáo là nghề cao cả nhất trong những nghề cao cả", thật vậy, sự nghiệp "trồng người" chưa bao giờ là nhẹ nhàng và dễ dàng cả. Hy vọng mỗi chúng ta - những người đã may mắn được lớn lên cùng sự dạy dỗ tận tâm của thầy cô, hãy biết cách bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng của mình đến với những người thầy, người cô đã từng sớm chiều cặm cụi chỉ dạy, đưa ta đến với thế giới tri thức rộng lớn, kéo ta về con đường đúng khi lỡ chọn sai đường. Nhân đây, chúng tôi cũng xin được kính chúc những người làm nghề giáo có được một sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục sự nghiệp "trồng người" đầy cao cả của mình!