Tính hiện đại là ưu điểm đáng chú ý của sách Tin học 8 bộ Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 Cánh diều đã được các nhà xuất bản, các đơn vị liên kết hoàn thành việc biên soạn và được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ triển khai tới các lớp 4, 8 và11.

Nhằm hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tin học, đồng thời góp phần phát triển các phẩm chất và năng lực chung, bộ sách được thiết kế có tính khoa học và sư phạm, đảm bảo sự nhất quán xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12 về mô hình, cách tiếp cận, cấu trúc trình bày.

Với triết lý "Đưa cuộc sống vào bài học, mang bài học vào cuộc sống", các bộ sách được các chuyên gia đánh giá đã đi đúng tinh thần đổi mới của Chương trình GDPT 2018, Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, để hướng tới việc "thực học, thực nghiệp". Điều này được thể hiện rất rõ trong SGK Tin học 8 bộ Cánh Diều.

Ngoài tính nhất quán với quan điểm của toàn bộ bộ sách, sách giáo khoa ở mỗi cấp học được biên soạn với những đặc điểm riêng để phù hợp với tâm sinh lí, sự phát triển năng lực và cách học của học sinh ở cấp học đó.

Cũng như tất cả các cuốn sách khác trong bộ Tin học Cánh Diều, các tác giả sách Tin học 8 đã cố gắng biên soạn theo sự tổng hoà của bốn cách tiếp cận chính: tiếp cận phát triển năng lực; tiếp cận hoạt động; tiếp cận đối tượng; tiếp cận hệ thống.

Về tiếp cận phát triển năng lực: Phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục các nước tiên tiến, SGK Tin học Cánh Diều giúp học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn, phục vụ cuộc sống, trả lời cho câu hỏi “Học xong học sinh làm được những gì”.

Tất cả kiến thức trong sách đều được liên hệ với ứng dụng trong thực tế. Mỗi bài học đều yêu cầu học sinh giải quyết một vài vấn đề vừa sức với các em trong bối cảnh thực tiễn nhất định. Với những yêu cầu đó, học sinh sẽ phải vận dụng kiến thức đã học và được khuyến khích bộc lộ những sáng tạo tiềm ẩn.

Về tiếp cận hoạt động: Mỗi bài học đều có những hoạt động được thiết kế nhằm làm học sinh tham gia kiến tạo kiến thức. Bằng hoạt động và thông qua hoạt động tích cực, học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và chuyển hoá thành hiểu biết của mình, vận dụng được kiến thức vào thực tiễn.

Về tiếp cận đối tượng: SGK Tin học 8 Cánh Diều đặt mục đích đảm bảo tính phù hợp của sách với đối tượng học sinh, đồng thời thực hiện được việc dạy học phân hoá.

Các tác giả đặc biệt coi trọng sự phù hợp về tâm lí lứa tuổi, các ví dụ, các tình huống, các minh hoạ đến từ đời sống gần gũi với các em, gắn kết được với các môn học khác. Một số trải nghiệm học sinh đã có trong cuộc sống được khai thác để xây dựng kiến thức mới, hình thành kĩ năng mới cho học sinh.

Về tiếp cận hệ thống: Sách Tin học Cánh Diều đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học (nội môn, liên môn), đảm bảo tính kế thừa và nhất quán xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 12. Các khái niệm cốt lõi đã được hình thành từ tiểu học phát triển dần ở trung học cơ sở và các lớp tiếp theo.

Một trong số những ưu điểm đáng chú ý của sách Tin học 8 Cánh Diều là tính hiện đại ở những bài học lí thuyết, tổ chức xen kẽ chặt chẽ, khéo léo giữa lí thuyết với thực hành và sự phát triển khả năng sáng tạo cũng như tư duy khoa học máy tính cho học sinh.

Sách Tin học 8 tiếp tục coi trọng cách trình bày trực quan, đồng thời nâng cao hơn Tin học 7 về khả năng đọc hiểu tài liệu. Bài tập nhóm (có thể xem là một dự án nhỏ) vẫn được duy trì để tăng trưởng thêm tính chủ động, tính sáng tạo và tinh thần hợp tác của học sinh.

Song hành với sách giáo khoa Tin học 8 Cánh Diều còn có sách giáo viên Tin học 8 giúp giáo viên có thêm tư liệu triển khai dạy học và sách bài tập Tin học 8 giúp giáo viên cũng như học sinh có thêm tài liệu tham khảo rất hữu ích.