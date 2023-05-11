Sau vụ tai nạn, bố của hai cháu là thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, chuyển từ Hà Giang về Hà Nội điều trị với đa chấn thương nghiêm trọng. Hoàn cảnh của hai cháu bé mồ côi mẹ rất khó khăn, họ hàng dự kiến sẽ để các cháu sống cùng bà nội, vốn cũng là một giáo viên về hưu.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 10/5, bà Lỗ Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Hội đã tới nơi hai con của cô giáo Mai Thị Yến sinh sống để cập nhật rõ hơn hoàn cảnh của các cháu và gia đình. Hiện hai cháu đang ở cùng bà nội tại khu Tân Thịnh (thị trấn Thanh Sơn).

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị trấn đang nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chương trình "Mẹ đỡ đầu" để Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Thịnh sẽ là "mẹ đỡ đầu" cho hai cháu đến năm các cháu 18 tuổi. "Các cô, bác trong chi hội ở nơi hai cháu sinh sống sẽ cố gắng tiếp nối phần nào nhiệm vụ mà cô giáo Yến còn dang dở, là làm mẹ hai cháu" - bà Nga nói.

Bà Nga cho biết, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thăm hỏi, tặng cuốn sổ tiết kiệm 6 triệu đồng. "Chúng tôi động viên người thân của các em sớm vượt qua mất mát, tiếp tục nuôi dưỡng hai em khôn lớn, trưởng thành", bà Nga cho hay.

“Mẹ đỡ đầu” là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong thời kỳ hậu cao điểm COVID-19 nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch. Sau này, chương trình được mở rộng thêm cả những trẻ mồ côi vì nguyên nhân khác.

Các “mẹ đỡ đầu” trong chương trình sẽ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng, thực hiện các hoạt động thiết thực để đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Các cấp Hội đóng vai trò kết nối giữa “mẹ đỡ đầu” và trẻ em, giám sát thực hiện chính sách, tham gia vận động, điều phối nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo công bằng, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Chương trình cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc, tư vấn về tình cảm, tinh thần và đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Thịnh sẽ là "mẹ đỡ đầu" cho hai cháu đến năm các cháu 18 tuổi - Ảnh: VTC news

Trước đó, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, thầy Nguyễn Đại Đình Nam cùng vợ là cô giáo Mai Thị Yến và con gái 4 tuổi từ quê nhà Phú Thọ lên xã miền núi Đường Thượng (huyện Yên Minh, Hà Giang) để trở lại điểm trường dạy học. Khi chỉ còn cách điểm trường 2 km, xe máy gặp sự cố do dốc trơn trượt, cả gia đình lao xuống vực sâu.

Đồng nghiệp và dân làng phát hiện, đưa ba người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô giáo Mai Thị Yến qua đời lúc 20h cùng ngày. Thầy Nguyễn Đại Đình Nam tiếp tục được cấp cứu tại viện, do sức khỏe yếu nên thầy không thể về chịu tang vợ.

12 năm trước, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam từ quê nhà Phú Thọ lên huyện miền núi Yên Minh (Hà Giang) cách 400 km nhận công tác. Thầy kết hôn với cô Mai Thị Yến quê Bắc Giang, rồi nhiều năm cùng nhau "cắm bản" dạy học ở điểm trường trên núi cao của trường tiểu học và trường mầm non xã Đường Thượng.

Thầy cô có hai con, bé trai sinh năm 2013 sống cùng bà nội ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), con gái sinh năm 2018 theo bố mẹ sinh sống và dạy học ở Hà Giang. Sau vụ tai nạn, con gái thầy Nam đã được gửi về nhà bà nội ở thị trấn Thanh Sơn, tạm thời hai anh em được bà nội và họ hàng chăm sóc. Chính quyền nơi đây cũng thường xuyên cập nhật tình cảnh gia đình và có nhiều hành động hỗ trợ thiết thực.

Sau vụ tai nạn, bố của hai cháu là thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, chuyển từ Hà Giang về Hà Nội điều trị với đa chấn thương nghiêm trọng - Ảnh: VTC news

Trao đổi với báo Sức khỏe và đời sống, lãnh đạo huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy xuất viện, bình phục sức khỏe.

Trường tiểu học Kim Đồng (thị trấn Thanh Sơn) - nơi con trai của thầy cô giáo gặp nạn đang học - cũng phát động quyên góp, được các giáo viên và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp số tiền hơn 47 triệu đồng để trao cho gia đình hai cháu nhỏ.