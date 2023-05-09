Bản thân thầy giáo Nam bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Việc tạo điều kiện để thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam được chuyển công tác về 1 trường Tiểu học tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (nơi gia đình thầy đang sinh sống) để phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn về việc đề nghị xem xét chuyển công tác cho thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh - chồng cô giáo gặp tai nạn tử vong trên đường trở lại trường công tác).

Ngay khi nắm bắt thông tin về việc vợ chồng thầy cô giáo Nguyễn Đại Đình Nam, Mai Thị Yến cùng con nhỏ gặp nạn ở Hà Giang, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ tới nhà của mẹ thầy giáo Nam ở huyện để kịp thời động viên, giúp đỡ.

Theo ông Đoàn Quang Tuấn, Chủ tịch huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng.

Đồng thời, chính quyền huyện Thanh Sơn thống nhất chỉ đạo các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng.

Được biết, vợ chồng thầy Nam đã có 13 năm công tác tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Quá trình công tác, hai thầy cô có nhiều cống hiến cho địa phương. Hiện thầy Nam đã đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi thầy giáo gặp tai nạn - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, trước đó, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, thầy Nguyễn Đại Đình Nam cùng vợ là cô giáo Mai Thị Yến và con gái 4 tuổi từ quê nhà Phú Thọ lên xã miền núi Đường Thượng (huyện Yên Minh, Hà Giang) để trở lại điểm trường dạy học. Khi chỉ còn cách điểm trường 2 km, xe máy gặp sự cố do dốc trơn trượt, cả gia đình lao xuống vực sâu.

Đồng nghiệp và dân làng phát hiện, đưa ba người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô giáo Mai Thị Yến qua đời lúc 20h cùng ngày. Thầy Nguyễn Đại Đình Nam tiếp tục được cấp cứu tại viện, tuy nhiên sức khoẻ yếu tới mức không thể về chịu tang vợ.

12 năm trước, thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam từ quê nhà Phú Thọ lên huyện miền núi Yên Minh (Hà Giang) cách 400 km nhận công tác. Thầy kết hôn với cô Mai Thị Yến quê Bắc Giang, rồi nhiều năm cùng nhau "cắm bản" dạy học ở điểm trường trên núi cao của trường tiểu học và trường mầm non xã Đường Thượng.

Thầy cô có hai con, bé trai sinh năm 2013 sống cùng bà nội ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), con gái sinh năm 2018 theo bố mẹ sinh sống và dạy học ở Hà Giang. Sau vụ tai nạn, con gái thầy Nam đã được gửi về nhà bà nội ở thị trấn Thanh Sơn.