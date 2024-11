TIN MỚI: Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp, thời tiết biển chuyển xấu với mưa dông và gió giật, sóng mạnh

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Theo thông tin từ VOV.VN, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (20/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp, tan dần trên Biển Đông - Ảnh: VOV.VN

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết ngày 20/11/2024 chi tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi; phía nam mưa rào, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to và dông; phía nam có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

