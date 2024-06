Nạn nhân nghi nhảy cầu là chị Nguyễn Thị H.T (SN 2004) quê ở huyện Tân Yên. Theo một số nguồn tin, chị T đi taxi đến cầu Á Lữ trước đó.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 8/6, Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu Ái Lữ (thành phố Bắc Giang) tự tử.

Trước đó chiều 7/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (NCH), Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ trẻ tuổi nghi nhảy cầu Á Lữ tự tử, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang).

Lực lượng chức năng tìm kiếm cô gái nhảy cầu Á Lữ tự tử. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an TP Bắc Giang đã cử cán bộ, xe cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Lực lượng công an dùng thuyền phao rà câu tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, nạn nhân nghi nhảy cầu là chị Nguyễn Thị H.T (SN 2004) quê ở huyện Tân Yên. Theo một số nguồn tin, chị T đi taxi đến cầu Á Lữ trước đó.

Công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do nước sông Thương dâng cao, nhiều tàu thuyền qua lại. Do hiếu kỳ, một số người dân cũng dừng xe, đứng lại trên cầu ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Nhiều người dân tập trung quanh khu vực cầu Á Lữ. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, “Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang và gia đình cô gái phải tìm kiếm cô gái suốt đêm hôm qua. Cơ quan Công an tiếp tục xác minh vụ việc”.

