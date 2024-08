Tìm ra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất tại Quảng Bình, lửa dập rồi lại bùng phát huy động hơn 200 người tham gia chữa cháy

Nhận được thông tin, lực lượng Công an, biên phòng, quân đội, lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền địa phương và người dân đã tích cực tham gia dập lửa. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đám cháy rừng cơ bản được khống chế vào buổi sáng, nhưng sau đó không lâu, ngọn lửa bùng phát trở lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, đám cháy xảy ra tại thôn Vĩnh Sơn (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch) vào khoảng 13 giờ chiều 9.8. Đám cháy xảy ra ở khu vực địa hình vách núi cao, đường cơ động khó khăn, gió thổi mạnh, trời nắng nóng nên việc tiếp cận để chữa cháy không thuận lợi.

Trong tối qua, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tạo đường băng cản lửa, nhưng do trời hanh khô, gió to nên ngọn lửa tiếp tục bùng phát. Lực lượng chức năng đã cử hơn 450 người đến hiện trường để chữa cháy, gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương.