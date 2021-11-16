Chuyện thật mà như đùa, sau khi bị gia đình của người tình phát hiện và cấm cản thì cô nàng tiểu tam này mới uất ức ăn vạ đòi tự tử khi từng phá thai 4 lần vì anh ta.

Cô gái này ở Giang Tô, Trung Quốc, sau 3 năm làm tiểu tam, phải phá thai 4 lần vì người tình thì bất ngờ anh này lại hối cải quay về với vợ con. Quá uất ức, cô ta đòi nhảy lầu tự tử.

'Tiểu tam' gào khóc, ngồi vắt vẻo trên tầng 4 với ý định nhảy lầu tự sát vì người tình bao nuôi suốt 3 năm bất ngờ 'quay xe' về với tổ ấm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ đã tức tốc đến hiện trường và mất đến 40 phút để khuyên nhủ, trấn an, cuối cùng mới xoa dịu được tâm trạng bất ổn của cô gái và thành công giải cứu, giúp cô từ bỏ ý định tự sát.

Theo đó, cô gái trẻ vốn là tiểu tam được đàn ông có gia đình bao nuôi hơn 3 năm nay. Sau khi bị vợ phát hiện, gia đình đã kịch liệt ngăn cản, người đàn ông này đã quyết định vứt bỏ 'tiểu tam' và quay về bên chính thất cùng các con. Không thể chấp nhận sự thật, tiểu tam này đã tìm đến cái chết.

Câu chuyện này đã làm xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, nàng tiểu tam bị dân tình xúm vào ném đá. Không chỉ vì chuyện tình sai trái mà còn bởi suy nghĩ nông cạn của cô khi không biết trân trọng mạng sống, khiến những người thân yêu phải lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-tam-gao-khoc-doi-nhay-lau-tu-tu-vi-nguoi-tinh-bao-nuoi-suot-3-nam-bat-ngo-quay-xe-ve-voi-vo-con-436809.html