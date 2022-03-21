Tiết lộ mới nhất điều chỉnh giá chiều nay? Liệu có giảm SỐC như người dân suy đoán?

Đời sống 21/03/2022 12:19

Theo dữ liệu mới nhất, giá xăng dầu bình quân 10 ngày vừa qua đang thấp hơn đáng kể so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá xăng thấp hơn khoảng 1.800 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện nay. Dầu diesel thấp hơn 3.500 đồng/lít.

Tuy nhiên, theo nhận định trên tờ VietNamNet, giá xăng dầu trong nước vào 15h chiều nay sẽ không giảm mạnh như vậy. Lý do là các kỳ điều hành trước, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã chi Quỹ bình ổn giá để kiềm chế đà tăng giá xăng.

Tại kỳ điều hành ngày 11/3, Liên Bộ đã xả quỹ bình ổn giá với xăng E5 ở mức 750 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.000 đồng/lít, dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu hỏa 300 đồng/lít.

Tuy nhiên, khi đó giá xăng dầu vẫn có mức tăng rất mạnh. Giá xăng E5 RON92 tăng 2.908 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 28.985 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 2.990 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 29.824  đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả tăng 3.940 đồng một lít, giá bán không quá 23.918 đồng/lít. Dầu diesel tăng 3.958 đồng một lít, giá bán không cao hơn 25.268 đồng.

Tiết lộ mới nhất điều chỉnh giá chiều nay? Liệu có giảm SỐC như người dân suy đoán? - Ảnh 1
Xu hướng giá xăng dầu 21/03

Do đó, trong kỳ điều hành chiều nay (ngày 21/3), nếu liên Bộ dừng xả Quỹ và không trích lập Quỹ bình ổn giá thì giá xăng sẽ giảm từ 800-1000 đồng/lít. Còn dầu diesel giảm từ 2000-2.500 đồng/lít.

Còn nếu liên Bộ dừng xả quỹ và trích 300 đồng/lít vào Quỹ bình ổn giá thì độ giảm của giá xăng dầu cũng tương ứng, tức là thấp hơn 300 đồng/lít so với phương án kể trên.

Như vậy, giá xăng chỉ giảm 700-800 đồng/lít.

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