Ngày 17/5, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) thông tin, CA vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp ngụy trang trong các sản phẩm có nhãn mác mỹ phẩm xách tay.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 12 giờ ngày 17/5, tại khu vực khu đô thị Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, Công an huyện Lục Nam (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe taxi.

Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy trên xe - Ảnh: VOV

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tang vật là 40.000 viên ma túy tổng hợp (khoảng 10 kg) được ngụy trang trong các sản phẩm có nhãn mác mỹ phẩm xách tay.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân tộc & Phát triển, đầu tháng 5, Công an TP. Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP. Hà Nội) và qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Công an đã phát hiện, thu giữ gần 20 kg ma túy, gồm: Hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg Ketamin. Số tang vật được các đối tượng nguy trang dưới vỏ bọc của các lon bia.

Ngày 10/5, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan TP. Hà Nội, phát hiện lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản gồm 4 kiện có dấu hiệu nghi vấn chứa ma túy. Kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1,37 kg Ketamin. Toàn bộ số tang vật được cất giấu tinh vi dưới đáy các hộp kem dưỡng da.

Ma túy tổng hợp ngụy trang tinh vi giấu trong mỹ phẩm và thực phẩm - Ảnh: Báo Dân tộc & Phát triển

Tiếp đó, ngày 11/5, tiếp tục phát hiện 3 lô hàng từ Séc về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, thu giữ hơn 8 kg ma túy MDMA. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt Mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác.

Hiện tại, lực lượng công an đang mở rộng vụ án, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Phát hiện lượng lớn ma túy ngụy trang trong lon bia, hộp thực phẩm, kem dưỡng da Ngày 17/5, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua phát hiện nhiều vụ vận các chất ma tuý qua đường hàng không với thủ đoạn cất giấu rất tinh vi, trà trộn trong các lọ kem dưỡng da, lọ thực phẩm hay các thùng bia.

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