Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân kêu oan, 3 đồng phạm của bà Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội

Đời sống 21/09/2023 14:37

Ông Đặng Anh Quân kêu oan cho rằng tham gia các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là để "phản biện hiện tượng tiêu cực trong xã hội…”. Trong khi đó 3 đồng phạm là nhân viên của bà Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tại phiên tòa của TAND TP.HCM sáng nay (21.9) xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2 - 7 năm tù, thì bà Nguyễn Phương Hằng và 3 bị cáo đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng ông Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM) kêu oan. “Bị cáo bị oan sai, vô tội”, ông Đặng Anh Quân trình bày.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân kêu oan, 3 đồng phạm của bà Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh 1
Ông Đặng Anh Quân (bên trái, mặc áo xanh) trong phiên tòa sáng nay. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo cáo trạng, ông Đặng Anh Quân là người có chí hướng, cùng quan điểm với bà Hằng. Biết ông Quân là người có trình độ chuyên môn cao nên bà Hằng mời ông Quân tham gia bình luận, tương tác với bà Hằng về các nội dung trong 11 buổi livestream của bà Hằng; và có một buổi livestream của bà Hằng, ông Quân đã xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh.

Tại tòa, về vai trò của ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Phương Hằng cũng khai rằng khi livestream một thời gian, bà Hằng biết ông Đặng Anh Quân, biết ông Quân và Hàn Ni mâu thuẫn nên mời Đặng Anh Quân tham gia tương tác trong livestream cùng bà.

Tuy nhiên, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về hành vi phạm tội của mình có đúng như cáo trạng mô tả hay không, ông Đặng Anh Quân cho rằng những những đoạn trích các buổi livestream trong cáo trạng có sự xáo trộn thứ tự nội dung. Bên cạnh đó, cáo trạng chỉ dựa vào hành vi của bà Hằng để quy kết hành vi của ông Quân.

Ông Quân trình bày động cơ, mục đích tham gia các buổi livestream của bà Hằng là để "phản biện hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Qua đó muốn phổ biến pháp luật, chính sách nhà nước cho người dân".

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân kêu oan, 3 đồng phạm của bà Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh 2
Bà Hằng biết ông Đặng Anh Quân, biết ông Quân và Hàn Ni mâu thuẫn nên mời Đặng Anh Quân tham gia tương tác trong livestream cùng bà. Ảnh: Báo Lao Động. 

3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân khi trả lời HĐXX đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. 

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), là người lập các tài khoản TikTok cho bà Nguyễn Phương Hằng, lập Fanpage Hoàng Nhi để thông báo chủ đề, lịch phát livestream, đăng tải các bài viết theo yêu cầu của bà Hằng. Khi livestream thì Nhi theo dõi lượt xem, like, bình luận báo lại bà Hằng biết.

Bị cáo Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam) có vai trò sắp xếp sân khấu, bố trí nơi đặt máy quay khi bà Hằng livestream, lập Fanpage Hà Lê để thông báo chủ đề, lịch phát live của bà Hằng và đăng tải các bài viết theo yêu cầu của bà Hằng.

Bị cáo Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam) là bị cáo quản lý và phát livestream cho bà Hằng qua một số kênh YouTube, dẫn chương trình, đọc lại các bình luận và chèn hình ảnh minh họa theo yêu cầu của bà Hằng khi bà livestream, truyền phát livestream bằng máy tính xách tay và máy quay phim.

Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân kêu oan, 3 đồng phạm của bà Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh 3
Bị can Nguyễn Phương Hằng tại tòa. Ảnh: VietNamPlus

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, bà Hằng và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

VKSND TPHCM đã truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định khung hình phạt với tội danh trên từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

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Theo thông tin mới nhất, luật sư đại diện cho ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị hoãn phiên tòa để xem xét lại tư cách tố tụng của những người liên quan nhưng HĐXX bác đề nghị hoãn phiên tòa. 

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