Sau khi uống rượu, đối tượng Huỳnh Văn Hoàng cãi vã rồi dùng cây tấn công vào vùng đầu một cụ bà 68 tuổi, khiến nạn nhân tử vong.
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Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 3-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) để điều tra về tội giết người.
Vào khoảng 17 giờ ngày 27-3, sau khi uống rượu, ông Hoàng và bà TNP (68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) xảy ra cãi vã và đánh nhau.
Ông Hoàng dùng cây gỗ đánh bà P ngã xuống đường, sau đó tiếp tục tấn công vào vùng đầu khiến bà P bất tỉnh.
Được mọi người can ngăn ông Hoàng cầm cây đi về nhà, bà P được mọi người chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Đến 2 giờ ngày 28-3, bà P tử vong tại bệnh viện.
Ông Hoàng và bà P là hàng xóm của nhau. Thời gian gần đây, hai bên thường xuyên mâu thuẫn, chửi nhau.
Hồi tháng 8-2021, ông Hoàng cũng từng dùng cây đánh gãy tay một nữ hàng xóm. Theo chính quyền địa phương, khi nhậu say, ông Hoàng thường xuyên chửi mắng hàng xóm xung quanh.