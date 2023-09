Vụ án mạng xảy ra tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên khiến 2 nạn nhân thương vong. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, nghi phạm rất ít khi ra ngoài, thường không to tiếng với người thân và từng nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội , vào rạng sáng hôm qua (2/4), tại thôn Tạ Chung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng đau lòng khi hai vợ chồng già bị sát hại ngay tại nhà khiến người vợ tử vong, còn người chồng nguy kịch nghi ngờ bị đâm bằng vật sắc nhọn sau khi người dân nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ nhà nạn nhân

Khu vực xảy ra vụ án, nơi gia đình nạn nhân sinh sống- Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo Báo Pháp Luật, thông tin từ Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa, ông Nguyễn Văn Duyên cho biết, nghi phạm bước đầu được xác minh là Nguyễn Xuân Phú, trước đây từng tham gia nghĩa vụ công an. Sau khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ thì Phú về nhà ở cùng ông bà ngoại và mẹ. Trong cuộc sống hàng ngày, Phú ít ra ngoài, không to tiếng với người thân và trước đây có hay chơi game. Chưa rõ lý do Phú gây án với người thân.

Theo xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.

Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa Nguyễn Văn Duyên cũng chia sẽ thêm với Báo Pháp Luật:

"Ở địa phương nghi phạm Phú không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội như người thần kinh, tâm thần... Cơ quan điều tra đang nghi Phú có biểu hiện ngáo đá"

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

