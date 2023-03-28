Thượng uý Hồ Đăng Khoẻ - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một túi xách bên trong có 1 máy tính Macbook cùng một số tài sản và giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Ngọc.

Theo thông tin từ Tổ quốc, khoảng 18h ngày 25/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tại đoạn đường Điện Biên Phủ - Thanh Hải, Thượng úy Hồ Đăng Khoẻ, cán bộ phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một túi xách bên trong có 1 máy tính Macbook cùng nhiều tài sản liên quan và giấy tờ quan trọng khác mang tên Nguyễn Thị Ngọc (trú tại 197 Phan Bội Châu, P.Trường An, TP.Huế).

Sau khi nhặt được túi xách, Thượng úy Hồ Đăng Khỏe đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời tiến hành xác minh, tìm kiếm thông tin liên lạc của chủ sở hữu để tiến hành trao trả.

Nhận được thông tin, chị Ngọc đã đến Phòng Cảnh sát cơ động nhận lại túi xách cùng số giấy tờ, tài sản đánh rơi. Tại đây, chị Ngọc đã bày tỏ sự cảm kích, xúc động và gửi lời cảm ơn đến thượng úy Khỏe cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.

Thông tin từ Báo Thanh niên, ngày 28.3, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, đơn vị vừa tổ chức trao trả lại chiếc túi xách do cán bộ của đơn vị nhặt được trong lúc làm nhiệm vụ cho người đánh rơi tài sản.

Chị Nguyễn Thị Ngọc vui mừng khi nhận được tài sản bị đánh rơi. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo đơn vị nơi thượng úy Khỏe công tác, hành động này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

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