Thương tâm: Nữ sinh lớp 7 bị xe bồn cán tử vong khi đang đi học về

Đời sống 16/09/2023 06:20

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào ngày 15/9 trên địa bàn phường Nghi Thu (Cửa Lò, Nghệ An) khiến 1 nữ sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-9 khi em N.G.H. (học sinh lớp 7) đi xe đạp điện trên đường ven biển tới đoạn ngã tư giao nhau với đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã bất ngờ bị chiếc xe bồn tông, cán tử vong.

Thương tâm: Nữ sinh lớp 7 bị xe bồn cán tử vong khi đang đi học về - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 7 tử vong trên đường đi học về - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Dựa vào camera hành trình từ một chiếc ôtô cùng chiều ghi lại, khi nữ sinh H. điều khiển xe đạp điện rẽ phải vào đường Sào Nam đã bị xe bồn chở xăng dầu chạy cùng chiều bất ngờ rẽ phải tông và cuốn vào gầm. Nạn nhân bị xe cán tử vong tại chỗ.

 

Hiện tại, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thương tâm: Nữ sinh lớp 7 bị xe bồn cán tử vong khi đang đi học về - Ảnh 2
Vụ tai nạn được camera hành trình từ chiếc tô tô ghi lại - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một sự việc tương tự xảy ra vào lúc khoảng 12h25 ngày 15/9, 2 em N.B.D và N.T.V, (đều sinh năm 2008), trú tại thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch trên đường đến Trường THPT Nguyễn Trãi để học buổi chiều, khi đi đến đường liên xã, đoạn gần nhà thờ giáo họ Hội Nghĩa thì các em đã không may va chạm với xe ô tô BKS 73C-155.85. Vụ tai nạn đã làm 2 em tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

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