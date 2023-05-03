Thương tâm: Đi tắm biển Kê Gà, người cha đuối nước tử vong khi lao xuống biển cứu con gái bị sóng cuốn trôi

Đời sống 03/05/2023 10:09

Được biết, khu vực biển lúc cha con ông N. tắm có sóng mạnh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/5, một lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xác nhận tại bãi biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, mặc dù du khách và người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu.

Trước đó, chiều 2/5, nhóm người tắm biển ở bãi biển Kê Gà phát hiện 2 người một nam, một nữ đang bị sóng lớn nhấn chìm nên cùng nhau đưa vào bờ, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân nam đã không qua khỏi, riêng người nữ may mắn được cứu sống.

 

Thương tâm: Đi tắm biển Kê Gà, người cha đuối nước tử vong khi lao xuống biển cứu con gái bị sóng cuốn trôi - Ảnh 1
Người dân lao ra cứu cha con ông N. - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Bình Thuận, 2 nạn nhân sau đó được xác định là ông T.Q.N (SN 1970, ngụ xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam) và em T.H.A (SN 2006) – con gái ông N. Dù được người dân khẩn trương bơi ra đưa nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu, sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông N. đã tử vong, còn em A. may mắn được cứu sống.

Được biết, khu vực biển lúc cha con ông N. tắm có sóng mạnh. Trước đó, chiều ngày 1/5, anh N.V.T (SN 1993) khi tắm biển tại bãi biển xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũng bị đuối nước dẫn đến tử vong.

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