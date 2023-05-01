Quảng Trị: Nghỉ lễ rủ nhau đi biển tắm, 4 học sinh bị đuối nước

Bốn em học sinh đi tắm biển bị đuối nước, trong đó 3 em được cứu hộ đưa vào bờ kịp thời, một em được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thông tin với VietNamNet chiều nay ngày 1/5, Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng đơn vị vừa nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm 4 nạn nhân bị đuối nước trên biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị)

Lập tức đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đã điều động 10 cán bộ chiến sỹ và quân y phối hợp với Ban quản lý bãi tắm Cửa Việt để cứu hộ một nhóm người bị đuối nước.

Khu vực biển Cửa Việt, nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh Vietnamnet

Lực lượng BP nỗ lực sơ cứu nạn nhân. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Lực lượng chức năng và người dân sơ cứu người bị đuối nước - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Lực lượng bộ đội biên phòng đang sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VTV News

Trước đó, 4 em học sinh đến bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh để tắm. Thời điểm này, biển có sóng lớn.

Đến khoảng 11 giờ 30, 4 em không may bị đuối nước. Sự việc được người dân và lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và tiến hành cứu hộ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, thời điểm được cứu hộ, ngoài 3 học sinh (chưa rõ danh tính) sức khoẻ bình thường thì em Lê Viết H. (SN 2007, trú tại Khóm 1, Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) bị bất tỉnh nên quân y biên phòng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Đến 12 giờ 30, em H được xác định đã tử vong và tiến hành bàn giao cho gia đình lo hậu sự

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