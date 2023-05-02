Hà Tĩnh: Một em nhỏ đuối nước tại khu du lịch sinh thái khiến nhiều người xót xa

Tin nóng 02/05/2023 08:48

Trong lúc vui chơi tại khu du lịch sinh thái, bé trai 14 tuổi gặp sự cố đuối nước, sau đó đã tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Thích – Chủ tịch UBND xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên VTC News và cho biết thêm trong lúc nam sinh gặp nạn có rất nhiều người xung quanh. "Sự việc đau lòng xảy ra khiến chúng tôi vô cùng thương xót", ông Thích nói.

Nam sinh gặp nạn là P.M.Đ (14 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn).

Hà Tĩnh: Một em nhỏ đuối nước tại khu du lịch sinh thái khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh Google Maps)

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 1/5.

Nam sinh Đ. tới Khu du lịch sinh thái Hải Thượng để tắm cùng gia đình thì không may xảy ra sự cố. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu nhưng nam sinh Đ. không qua khỏi.

 

Hà Tĩnh: Một em nhỏ đuối nước tại khu du lịch sinh thái khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
 Quá trình bơi, em Đ. bị đuối nước. Phát hiện sự việc, em được người dân đang vui chơi tại đây sơ cứu, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, thời điểm xảy ra vụ đuối nước, bể bơi này có khoảng 100 người bao gồm cả trẻ em và người lớn tham gia bơi lội, vui chơi.

Được biết, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng nằm trong Quần thể Di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, là điểm đến nổi tiếng nằm tại thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Dịp lễ 1/5, nơi đây thu hút rất nhiều người tới tham quan.

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