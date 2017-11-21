Thương tâm cảnh đời một nhà giáo: Chồng chết, 1 nách 2 con, tình nguyện dạy miền núi, bị xe tải cán nát đôi chân trong đêm mưa lũ về thăm mẹ già

Đời sống 21/11/2017 17:38

Những ngày mưa lũ tháng 9, một mình cô Thảo chạy xe về nhà thăm mẹ. Trên đường đi, cô bất ngờ gặp tai nạn, phải cưa bỏ đôi chân để giữ lại mạng sống.

Sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cô Tào Thị Thảo (53 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) đã được xuất viện, về với gia đình. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn không thể tin khi phút chốc bị mất đi đôi chân trong khi bản thân là trụ cột của cả gia đình.

Kể lại ký ức kinh hoàng với PV Thanh Niên, cô Thảo nghẹn ngào: “Hôm 10.9, trời mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều nơi, lo lắng mẹ già đã 95 tuổi đang sống ở quê nhà xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa (cách TP.Thanh Hóa khoảng 10 km) nên tôi lấy xe máy một mình về quê thăm mẹ. Trên đường đi, tôi bị xe tải từ phía sau tông trúng khiến tôi ngã xuống đường, bất tỉnh”.

Thương tâm cảnh đời một nhà giáo: Chồng chết, 1 nách 2 con, tình nguyện dạy miền núi, bị xe tải cán nát đôi chân trong đêm mưa lũ về thăm mẹ già - Ảnh 1
Chạy xe về thăm mẹ ngày mưa lũ, cô Thảo bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau - Ảnh: Internet

Tỉnh lại, cô Thảo thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chưa kịp định thần, sờ xuống dưới chân, cô chết điếng người phát hiện ra đôi chân đã bị cắt bỏ. Trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ buộc phải hành động để cứu lấy tính mạng cô.

Bao năm qua, mẹ con cô Thảo lặng lẽ sống cảnh mẹ góa con côi. Tai họa bất ngờ ập đến, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vợ chồng cô sinh được 2 người con gái. Năm 2009, chồng cô qua đời sau cơn đột quỵ. Cô Thảo một nách hai con vừa đi dạy, vừa nuôi con ăn học. Con gái lớn của cô đã ra trường chưa xin được việc, con út đang học lớp 11.

Ngày ra trường, cô Thảo tình nguyện lên huyện miền núi Lang Chánh công tác hơn 3 năm. Sau đó, cô được chuyển về TP.Thanh Hóa. Hiện tại, cô đang là giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Bà Chu Thị Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Cô Thảo là giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉn chu trong công tác dạy và học nên được học sinh các thế hệ yêu mến. Khi biết tin cô gặp nạn, nhiều học sinh đã đến thăm hỏi, động viên.

Trong những năm công tác tại trường, cô Thảo luôn là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, hầu như năm nào cũng có học sinh giỏi các cấp... Bị tai nạn như vậy, không biết những ngày tháng tới, gia đình cô ấy sẽ sống ra sao vì từ ngày gặp nạn đến nay, cô ấy đã kiệt quệ...”.

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