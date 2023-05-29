Thực hư chuyện trường đua Đại Nam của ông Dũng ‘lò vôi’ thất thủ sau khi hàng trăm công an có mặt

Đời sống 29/05/2023 14:26

Ngày 29/5, rất nhiều hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh lực lượng công an với hàng trăm người, có mặt tại khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo thông tin từ VietNamNet, từ chiều 28/5, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các cán bộ, chiến sĩ công an kiểm tra xe máy trong khu vực trường đua Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), kế bên có khá đông nam nữ thanh niên với các loại xe máy màu sắc khác nhau.

Theo nội dung chia sẻ, trường đua Đại Nam bị công an kiểm tra hoặc “Đại Nam thất thủ”. Clip được dư luận chú ý do trường đua Đại Nam là của ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam.

Thực hư chuyện trường đua Đại Nam của ông Dũng ‘lò vôi’ thất thủ sau khi hàng trăm công an có mặt - Ảnh 1
Cảnh sát mặc sắc phục và thường phục xuất hiện tại cổng trường đua Đại Nam - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29/5, ông Võ Kim Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho hay, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung “Đại Nam thất thủ” là không đúng sự thật.

Theo ông Thanh, nguyên nhân có sự xuất hiện của lực lượng công an tại trường đua là do nơi này đang tổ chức một giải đua xe đã được cấp phép, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và người điều khiển để đảm bảo an toàn theo quy định.

Thực hư chuyện trường đua Đại Nam của ông Dũng ‘lò vôi’ thất thủ sau khi hàng trăm công an có mặt - Ảnh 2
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các xe tham gia giải đua - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào ngày 28/5 đơn vị có phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra các phương tiện và người tham gia giải đua trước khi thi đấu. Đây là hoạt động kiểm tra bình thường ở mỗi giải đua xe.

Nếu quá trình kiểm tra phát hiện phương tiện không đảm bảo quy định hoặc người điều khiển có nồng độ cồn, chất kích thích thì cơ quan chức năng sẽ không cho thi đấu theo điều lệ. Đối với các vận động viên đảm bảo quy định sẽ được tham gia giải sau khi kiểm tra.

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