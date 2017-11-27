Nếu không phải người vợ đưa chồng đi băng bó những vết thương do mình gây ra, vị bác sĩ vẫn nghĩ người chồng không may bị giang hồ chém.

Người đàn ông gặp phải tình cảnh trớ trêu này là anh T. (34 tuổi) , hiện đang làm công nhân tại huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Vào ngày xảy ra sự việc, anh T. đi nhậu say trở về nhà. Lúc này, vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong cơn tức giận, người vợ 22 tuổi đã dùng hung khí chém 4 nhát vào đầu và chân chồng.

Sau khi bị hành hung, anh T. được vợ đưa đi cấp cứu tại Phòng khám GB (huyện Bình Chánh) trong tình trạng người bê bết máu. Bác sĩ Cao Văn Tuân, người tiếp nhận điều trị trường hợp anh T., cho biết anh bị đứt sụn vành tai, mặt ngoài cánh tay phải, đứt tĩnh mạch, khoeo chân trái đứt cân cơ, mặt ngoài cẳng chân bị nông.

"Bốn vết thương thật sự là những vết thương chí mạng. Tôi không nghĩ một cô gái 22 tuổi lại có thể chém chồng kinh hoàng như vậy. Nếu không phải cô vợ trực tiếp đưa đi chắc ai cũng nghĩ là giang hồ chém" – Bác sĩ Tuân chia sẻ với PV Thời Đại.

Vị bác sĩ cũng cho biết thêm, nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình phòng khám tiếp nhận chủ yếu là nữ. Đây là trường hợp thứ hai nạn nhân là người chồng. Ca đầu tiên là của một người đàn ông dân tỉnh lên thành phố làm công nhân, bị vợ bạo hành đến rách môi và bầm mặt.

Tại thời điểm sự việc xảy ra, hàng xóm xung quanh bức xúc định đi báo công an nhưng người chồng đã ngăn cản.

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