Ngày 9/6, Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm một người tử vong, một người bị thương xảy ra tại TP Dĩ An.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào lúc 21h15 ngày 8/6, anh Trần Vĩ K. (18 tuổi, quê Kiên Giang) lái xe máy biển số 68E1-418.xx trên đường Thống Nhất, theo hướng từ Đại học Quốc gia TPHCM đi quốc lộ 1K.

Khi chiếc xe máy đến trước địa chỉ 105C đường Thống Nhất, phường Bình An (TP Dĩ An), phương tiện đã xảy ra va chạm trực diện với xe máy biển số 71AF-060.xx do anh Cao Minh T. (19 tuổi, quê Trà Vinh) lái đang chạy ngược chiều để qua đường.

Vụ va chạm làm hai người ngã xuống đường. Anh T. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy bể nát nằm trong làn ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận hung tin, cha mẹ của nạn nhân T. chạy ra hiện trường ôm thi thể con gào khóc thảm thiết.

Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu công an xác định anh T. chạy ngược chiều, còn anh K. chạy xe không đúng làn đường quy định (đi vào làn đường ô tô).

Cha mẹ ôm thi thể con trai gào khóc - Ảnh: Báo Dân trí

Ông M. (ba của nạn nhân T.) cho biết, anh T. là sinh viên năm nhất của một học viện tại TPHCM. Ngày cuối tuần, anh T. đi làm thêm cho một nhà hàng tại TP Dĩ An.

Trước khi xảy ra tai nạn, ông M. có gọi cho T. và người con trai nói 45 phút nữa sẽ về.

