Công an TP Thanh Hóa đang xác minh và điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn học khác vây đánh tại khu vực công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Theo nội dung clip, nữ sinh mặc áo trắng bị nhóm nữ sinh khác bao vây, hành hung.

Nữ sinh bị đánh được xác định là em N. học lớp 8, Trường THCS Điện Biên, TP Thanh Hóa. Sự việc xảy ra vào Chủ Nhật (ngày 8/10). Sau khi nắm được sự việc, Trường THCS Điện Biên đã thăm hỏi, động viên tinh thần em N. đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT TP.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, chiều 11/10, trao đổi với PV bà Nguyễn Thị Nghiêm hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên (Thành phố Thanh Hóa) xác nhận, 1 nữ sinh của trường phải nhập viện điều trị sau khi bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

Nữ sinh lớp 8, Trường THCS Điện Biên, thành phố Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo bà Nghiêm, nữ sinh N là học sinh lớp 8 của trường bị nhóm học sinh khác đánh hội đồng xảy ra vào sáng ngày 8-10. Địa điểm nữ sinh bị đánh hội đồng ở công viên, thuộc phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

"Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đến bệnh viện động viên em N và gia đình. Hiện Ban giám hiệu nhà nhà trường đã báo cáo sự việc đến Phòng GD&ĐT.

Nhóm học sinh đánh nữ sinh N học ở một số trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nên nhà trường chưa xác minh được cụ thể. Khi em N ổn định tâm lý nhà trường mới làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bị đánh hội đồng.

Hiện nay Công an TP Thanh Hóa cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc", bà Nghiêm thông tin.

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