Mâu thuẫn tình cảm, chồng giết vợ rồi tự sát bỏ lại 2 con nhỏ 

Đời sống 11/10/2023 18:20

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng 2 người chết trong nghi án chồng giết vợ rồi tự sát xảy ra tại thị xã Sa Pa, Lào Cai. 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai chiều nay (11-10) đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra một vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố số 3, phường Cầu Mây.

Vụ việc được người dân địa phương đưa lên facebook với nhiều hình ảnh cùng lời bình cách đây vài tiếng: “Không thể tiếp tục sao không buông tha cho nhau mà lại chọn cách bắt người còn lại chết theo”.

Lãnh đạo phường Cầu Mây cho biết vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 11-10, đến khoảng 5 giờ thì Công an phường nhận được tin báo từ người dân tổ dân phố số 3.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng giết vợ rồi tự sát bỏ lại 2 con nhỏ  - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng sáng nay. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 5h sáng 11.10, tại Tổ 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, người nhà của chị G.T.P (SN 1994) bàng hoàng phát hiện người phụ nữ này đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Cách đó không xa là thi thể Sùng A Sú (SN 1990, chồng nạn nhân).

Chính quyền địa phương cho biết, cả 2 vợ chồng nạn nhân đều cùng trú tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa và đang có 2 con nhỏ.

Khoảng một tuần trước, do xảy ra cãi nhau nên người vợ bỏ nhà sang bên ngoại ở Tổ 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa.

Hôm qua (10.10), người chồng về bên ngoại đón vợ về nhà nhưng chị này không đồng ý, sau đó, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Theo nhận định, Sùng A Sú đã sát hại vợ sau đó dùng súng kíp tự sát.

Trước khi xảy ra vụ việc, anh Sú về nhà vợ mong hàn gắn. Nhưng rồi đôi bên to tiếng. Trong lúc bức xúc, Sú đâm vợ tử vong rồi tự sát.

Trên mạng xã hội, người dân nói Sú tự sát bằng súng. Tuy nhiên, tin từ UBND phường Cầu Mây cho biết chưa thể khẳng định về chi tiết này.

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