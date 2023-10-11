Đang làm nhiệm vụ, nữ nhân viên Môi trường Đô thị bất ngờ bị đánh tới tấp

Đời sống 11/10/2023 18:11

Nữ cán bộ Công ty CP đô thị và môi trường Đắk Lắk khi đang thực hiện cắt tỉa cây xanh đã bị một người phụ nữ lao đến, xô đẩy rồi dùng tay tát tới tấp vào mặt...

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (11/10), chị Phan Vũ Ngân Hà, nhân viên phòng kinh doanh, thuộc Công ty Cổ phần (CP) Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết, đã chính thức gửi đơn tố cáo lên công an về việc bị đánh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đơn tố cáo, vào khoảng 10h ngày 10/10, chị Hà cùng 3 công nhân đến địa chỉ số 52, đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột thực hiện công việc cắt tỉa, nâng tán cây xanh.

Trong quá trình chỉ đạo nhân công cắt tỉa, nâng tán cây xanh, bất ngờ một người phụ nữ tự xưng là chủ nhà có thái độ chống đối, chửi bới, lăng mạ, xô đẩy rồi tát mạnh vào má bên phải chị Hà khiến chị này choáng váng.

Đang làm nhiệm vụ, nữ nhân viên Môi trường Đô thị bất ngờ bị đánh tới tấp - Ảnh 1

Người phụ nữ trèo lên xe ngăn cản không cho cắt cây - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong đơn tố cáo, chị Hà cho biết người phụ nữ này còn nói cây trước nhà nên công ty không có quyền cắt tỉa, nâng tán.

Theo chị Hà, dù đã cố gắng giải thích rằng vào mùa mưa bão, cây nghiêng, tán rộng nên cắt tỉa để đảm bảo an toàn. 

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không cho cắt và lao vào xô đẩy rồi tát mạnh vào mặt chị H.

Bên cạnh đó, người phụ nữ còn níu thùng xe chuyên dùng để cắt cây, đứng phía dưới không cho công nhân ném cành cây xuống.

Đang làm nhiệm vụ, nữ nhân viên Môi trường Đô thị bất ngờ bị đánh tới tấp - Ảnh 2

Người phụ nữ xô đẩy, tát vào mặt chị H - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc và xử lý người này theo quy định" - chị H. nói.

Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xác nhận sự việc chị H. bị đánh và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

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