Chính vì truyền thuyết trên mà nhiều người Việt Nam tin rằng, đây là tháng của ma quỷ, đầy tai ương và xui xẻo. Đây cũng là nguồn gốc xuất hiện của những điều kiêng kỵ nhằm tránh gặp vận xui vào tháng “cô hồn”.

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng “cô hồn”, luôn mang đến những điều kém may mắn. Quan niệm này bắt nguồn từ một truyền thuyết, từ ngày 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ ra lệnh mở cửa địa ngục để các linh hồn, ma quỷ từ cõi âm trở về trần thế. Quỷ môn quan sẽ đóng lại vào đêm rằm tháng 7, vào ngày này tất cả các hồn ma sẽ phải quay trở về địa ngục.

Một số người quan niệm, trong tháng "cô hồn" không được mua xe máy, ô tô mới, nếu bất đắc dĩ phải làm thì phải mời thầy về cúng rồi mới nhận xe. Đây là suy nghĩ vô cùng mê tín trong xã hội hiện đại ngày nay.

Cứ mỗi khi tháng 7 âm lịch sắp đến, đa số người dân đều hối hả tranh thủ sắp xếp để chu toàn cho xong mọi việc trọng đại như cưới hỏi, tân gia, kinh doanh, xây dựng… trước hạn cuối tháng 6 để tránh ma quỷ phá hoại.

Chuyện kiêng kỵ vô lý chưa dừng lại ở đó, cứ vào tháng 7 âm lịch hàng năm, trên mạng lại xuất hiện những danh sách các điều kiêng kỵ nên thực hiện để tránh xui xẻo, vận rủi. Tuy nội dung vô cùng “nhảm nhí”, vô căn cứ nhưng vẫn được rất nhiều người ủng hộ và thực hiện theo. Chẳng hạn như: Không chụp ảnh vào ban đêm, không ở nhà một mình, không treo chuông gió đầu giường, không đi bơi… hay các cô gái nên cho bạn trai sờ ngực để tránh “vong theo”.

Để lý giải về "tháng cô hồn” và những điều cấm kỵ “nhảm nhí” vẫn đang lưu truyền rộng rãi gây ảnh hưởng đến suy nghĩ, cuộc sống hiện tại của người dân, phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng, Trưởng khoa Văn hóa Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bà Nguyễn Ánh Hồng cho biết, những điều kiêng kỵ được đưa ra chỉ để giải tỏa vấn đề về mặt tâm linh của con người. Tiến sĩ nhấn mạnh: “Dù vậy chúng ta có thể giải được tâm lý ngại kết hôn, tổ chức đám cưới trong tháng 7 xuất phát từ câu chuyện tình có kết cục buồn Ngưu Lang – Chức Nữ, họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong năm vào ngày rằm tháng 7”.

Tương truyền trong dân gian, rằm tháng 7 là Lễ xá tội vong nhân, có nghĩa là vào ngày này người sống sẽ làm lễ cầu siêu giúp người đã khuất thoát khỏi chốn địa ngục và có cơ hội đầu thai trở về với cuộc sống trần gian.

Từ những quan niệm vốn mang ý nghĩa tốt đẹp, nhân văn, hiện nay lại biến tướng trầm trọng theo hướng mê tín dị đoan nhằm mục đích trục lợi cá nhân của một số người.

“Đối với những quan niệm như nếu bạn nữ không để bạn trai sờ ngực sẽ bị xui xẻo, theo tôi là điều vô cùng sai trái, lệch lạc. Nhiều người đã lợi dụng đức tin của con người để tuyên truyền làm việc xấu”. – bà Nguyễn Ánh Hồng bày tỏ.

Cuối cùng, tiến sĩ Hồng nhắn nhủ: “Đức năng thắng số - có nghĩa là bản lĩnh, đạo đức, sự kiên cường và niềm tin của con người có thể chiến thắng số mệnh. Hãy làm nhiều việc tốt, tin vào những điều tốt lành sẽ có thể đẩy lùi cái xấu cái không may mắn trong tháng 7 âm lịch này”.

Kiêng cử với mục đích hướng thiện là điều vô cùng tốt nhưng đừng để những tư tưởng mê tín dị đoan khiến cuộc sống bị gò bó trong suy nghĩ tiêu cực, lo lắng.