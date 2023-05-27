Tên đường đi làm vườn về nhà, 2 người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh trúng gây thương vong

Đời sống 27/05/2023 11:31

Khi đang đi trên đường thì sét đã đánh trúng vào người chị H. và người đi bên cạnh. Hậu quả là chị H tử vong còn người đi bên cạnh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 27/5, cán bộ UBND xã Châu Bình (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc sét đánh làm một người dân tử vong. Nạn nhân là chị Trần Thị H. (32 tuổi, trú bản Quỳnh 1, xã Châu Bình).

Thời gian gần đây, nhiều địa điểm trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có nắng nóng, nhiệt độ hơn 40 độ C. Khoảng 17 giờ chiều 26/5, sau những ngày nắng nóng gay gắt thì mây đen kéo đến địa bàn xã Châu Bình rồi xảy ra sấm chớp. Lúc này, chị Hậu cùng một người dân từ vườn cây keo trở về nhà. Khi đang đi trên đường thì sét đã đánh trúng vào người chị H. và người đi bên cạnh. Hậu quả là chị H tử vong còn người đi bên cạnh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu.

Tên đường đi làm vườn về nhà, 2 người phụ nữ bất ngờ bị sét đánh trúng gây thương vong - Ảnh 1
Người thân đau buồn khi chị H bị sét đánh trúng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Gia đình chị hậu thuộc diện cận nghèo, hai con còn nhỏ tuổi. Hiện chính quyền địa phương và người dân đang kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình chị H.

Theo thông tin từ Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, các nhân chứng kể lại, lúc di chuyển trên tay chị H. cầm theo 2 cái liềm cắt cỏ. Vào thời điểm trên, thời tiết bất ngờ nổi cơn giông và sấm chớp.

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