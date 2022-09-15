Tao Website - Dịch vụ thiết kế website trọn gói chuẩn SEO chuyên nghiệp

Thấu hiểu được điều đó, Tao Website với thế mạnh về thiết kế web chuẩn giao diện và trải nghiệm người dùng hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng các giải pháp thiết kế website trọn gói, cao cấp, toàn diện giúp gia tăng hiệu quả và thúc đẩy doanh số.

Điều quan trọng hơn nữa, từ giao diện thiết kế, nội dung và các thông tin trên trang web, khách hàng cũng sẽ đánh giá được sự chuyên nghiệp, mức độ uy tín của đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ, từ đó có tác động lớn đến quyết định mua hàng.

Thông qua website, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng một cách rộng rãi mà còn gia tăng độ phủ sóng thương hiệu.

Do đó có thể nói việc thiết kế website riêng là điều rất cần thiết và là xu hướng tất yếu dành cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay.

2. Những lợi ích to lớn khi sở hữu website chuyên nghiệp

Không đơn thuần chỉ là nơi cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, việc sở hữu một website chuyên nghiệp còn là giải pháp tuyệt vời giúp gia tăng doanh số bán hàng với những lợi ích tuyệt vời sau:

- Nâng cao vị thế thương hiệu: Một website chuyên nghiệp sẽ là hình ảnh phản ánh rõ ràng và thực tế nhất của doanh nghiệp đối với khách hàng. Hay nói cách khác, việc thiết kế website chuẩn SEO chính là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị uy tín thương hiệu trong lòng khách hàng.

- Tăng phạm vi và khả năng tiếp cận khách hàng: Điểm đặc biệt của website so với các hình thức bán hàng offline đó là không bị giới hạn về phạm vi hoạt động. Điều này giúp doanh nghiệp của bạn có thể gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, từ đó giúp thúc đẩy hiệu quả bán hàng.

- Gia tăng hiệu quả kinh doanh: Với thiết kế website bán hàng tuỳ biến, chuyên nghiệp cùng khả năng khả năng tương thích với hầu hết các thiết bị điện tử từ Smartphone, tablet cho đến laptop, Tao Website luôn đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để có thêm khách hàng và gia tăng doanh thu.

3. Dịch vụ thiết kế website tại Tao website có gì nổi bật?

Khác với các đơn vị thiết kế website trên thị trường hiện nay, Tao website không bó mình trong một ngôn ngữ hay nền tảng thiết kế nhất định, vì vậy các thiết kế website tại đây luôn đảm bảo tính độc đáo, ấn tượng và tối ưu cho người dùng cùng với những ưu điểm nổi trội sau:

- Tương thích trên mọi thiết bị.

- Tích hợp các tính năng giúp đồng bộ bán hàng đa kênh.

- Tốc độ tải trang nhanh, giúp giảm tỷ lệ thoát trang.

- Bảo mật thông tin và quyền riêng tư.

- Thiết kế web miễn phí chuẩn giao diện và trải nghiệm người dùng giúp tối đa hoá tỉ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh số cho doanh nghiệp của bạn.

- Ứng dụng xu hướng mới và thiết kế web.

- Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu tốt và hiệu quả với chi phí thấp.

Ra đời với sứ mệnh đồng hành và nâng tầm thương hiệu của bạn trên thị trường Internet, Tao Website luôn nỗ lực mang đến những giải pháp Marketing toàn diện nhất đến khách hàng. Đặc biệt với dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Tao Website, bạn và doanh nghiệp sẽ có bệ phóng vững chắc cho mọi hoạt động kinh doanh.