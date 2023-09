Ý nghĩa sâu bên trong những bộ sim ngũ quý được săn lùng

Để có được dòng sim này không hề dễ bởi đây là loại sim siêu VIP có giá thành rất cao, mà không phải bất kỳ ai cũng có thể tìm mua và sở hữu.

Hầu hết những chủ nhân sở hữu hay người tìm mua và chơi sim đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có tiền và địa vị cao trong xã hội.

Sim ngũ quý được xem là dòng sim của giới thượng lưu

Bên trong sim ngũ quý ẩn chứa điều gì?

Mỗi con số dẫu đứng trên phương diện nào đều mang một ý nghĩa khác nhau. Tương tự với bộ sim ngũ quý cũng vậy, mỗi bộ số sẽ là một ý nghĩa nhưng chúng lại tăng gấp 5 lần so với thông thường.

Điều này chính là một trong các yếu tố khiên dòng sim có giá cực VIP bởi các con số đều mang đến phúc lợi, may mắn và tài lộc cho người sở hữu.

Sim ngũ quý 0

Là số đứng đầu tiên trong dãy số tự nhiên của toán học, điều này mang đến cho nó ý nghĩa của sự khởi đầu. Mà theo ông bà ta từ ngàn xưa thì “đầu xuôi, đuôi lọt”, năm số 0 lặp lại như lời nhắc nhở bạn phải nhớ rõ vị trí mình đang đứng, không ngừng nổ lực, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn. Mọi thứ đều chỉ là tiền đề cho sự phát triển rực rỡ về sau.

Ngũ quý 0 mang biểu tượng của đầu suôi đuôi lọt

Sim ngũ quý 1

Con số đứng nhất là hiện thân của tham vọng, khẳng định bản thân, số 1. Song song đó số 1 cũng thể hiện cá tính mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo, có kế hoạch trong mọi việc.

Sự kết hợp của dãy 5 số 1 liền kề sẽ mang đến cho chủ nhân phúc khí nhờ đó mà điều tốt đẹp và may mắn cũng sẽ kéo về.

Sim ngũ quý 2

Là con số tượng trưng cho sự cân bằng về mọi khía cạnh trong cuộc sống và công việc, số 2 còn mang ý nghĩa của sự thuận lợi. Do vậy với những ai sở hữu sim ngũ quý 2 sẽ có thể tìm về cho mình sự cân bằng, tĩnh lặng cho cuộc sống và công việc. Từ đó có thể cảm nhận được những thay đổi tốt đẹp, hay đơn giản hơn là đối mặt và giải quyết các vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sim ngũ quý 3

Vẫn có câu 3 chìm 7 nổi nên khá nhiều người không thích số 3 thế nhưng với sim ngũ quý thì lại hoàn toàn khác, bởi nó mang về may mắn, tài lôc, thuận lợi cho công danh sự nghiệp với “33333” là biểu tượng của “phúc tài”

Ngũ quý 3 phúc tài tràn về

Sim ngũ quý 4

Nếu khi đơn chiếc số 4 mang theo mình là số tử nhưng khi sở hữu chiếc sim 5 số 4 liền kề lại là bất tử, xóa đi mọi điều không may. Bên cạnh đó ngũ quý 4 còn là lời nhắc về sự kiên nhẫn, lòng tin và bản thân cho dù cuộc đời đang xô đẩy, làm bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào đi nữa.

Sim ngũ quý 5

Là con số trung tâm, tượng trưng cho gốc rễ và trụ cột. Nhờ vậy mà người chủ sim ngũ quý 5 thường sẽ luôn nhận được rất nhiều may mắn, tốt đẹp, thêm vào đó là bình bình an an như chính vị trí của con số.

Sim ngũ quý 6 và 8

Có thể nói đây là 2 số đẹp nhất trong ngũ quý sim bởi:

Số 6 “lộc” mang đến sự trôi chảy thuận lợi

Số 8 “phát” mang đến cơ hội và sự thành công cho người tài, đức.

Vì vậy mà đây là lựa chọn phù hợp cho người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh

Sim ngũ quý 7

Xét theo phong thủy số 7 mang các yếu tố liên quan đến sự hình hành tài sản vật chất. Không những thế ở góc nhìn của nhà phật thì 7 lại là con số có duyên mang đến bình an, thanh tịnh.

Ngũ quý 7 mong cầu bình an, xây dựng cơ đồ

Sim ngũ quý 9

Con số luôn là nhân vật chính, đại diện cho nét kiêu sa, quyền quý, số 9 trong sim ngũ quý lại càng được trân trọng bởi chính con số cũng đã nói lên địa vị người chủ cùng khả năng mang đến tiếng tăm, công danh rộng mở của nó.

Lời kết

Đằng sau những con số tương chừng vô thưởng vô phạt lại mang trong mình ý nghĩa khiến ai cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng cùng mong muốn sở hữu.

