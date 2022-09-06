Dịch vụ gửi hàng đi Canada uy tín, giao hàng nhanh

Đời sống 06/09/2022 16:49

Quý Nam là đơn vị chuyên gửi hàng đi Canada uy tín, chuyển phát nhanh hàng hoá đến tận tay người nhận an toàn. Chi phí được tính dựa vào từng lô hàng, hàng càng nặng thì phí càng thấp.

 

Quý Nam – nhận gửi hàng đi Canada uy tín, giao hàng nhanh

Gửi hàng từ Việt Nam sang Canada cần tìm đơn vị uy tín, giao hàng nhanh và đảm bảo để tiết kiệm chi phí và thời gian nhận hàng. Quý Nam là một trong những đơn vị chuyên gửi hàng hóa đi các nước trên thế giới, trong đó có Canada. Khi sử dụng dịch vụ của công ty Quý Nam, đơn hàng của khách sẽ được hỗ trợ những tiện ích và quyền lợi sau:

+ Nhận hàng an toàn, nguyên kiện tại Canada

Hàng hoá được nhận tại Canada là hàng nguyên kiện, không có dấu hiệu của sự hư hỏng hoặc bể vỡ. Hàng nhận an toàn, nguyên đơn. Đây là một trong những trách nhiệm mà Quý Nam cần đáp ứng với nhu cầu của khách khi đóng vai trò là đơn vị gửi hàng đi Canada uy tín trên thị trường.

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Nhận hàng an toàn, nguyên kiện tại Canada

+ Giao hàng tại Canada chỉ sau 7-10 ngày làm việc

Hình thức chuyển hàng từ Việt Nam sang Canada là đường hàng không, giao hàng door to door. Do vậy, thời gian nhận hàng chỉ sau 7-10 ngày làm việc, đơn hàng của khách sẽ được giao trực tiếp tận tay, hỗ trợ khách đến mức tốt nhất có thể.

Thời gian dự kiến có thể sẽ thay đổi theo từng thời điểm gửi hàng trong năm, hoặc một số yếu tố khách quan khác. Nếu có sự thay đổi nào ở thời gian nhận hàng,  công ty sẽ liên hệ để thông tin đến người nhận hoặc người gửi.

+ Cước phí vận chuyển hợp lý

Chi phí để khách chi trả cho dịch vụ gửi hàng đi Canada uy tín tại công ty Quý Nam sẽ được tính dựa vào nhiều yếu tố. Ví dụ như phân loại hàng hoá, trọng lượng – số đo cm của thùng hàng, địa chỉ nhận hàng tại Canada, và nhiều yếu tố liên quan khác. Khách sẽ được báo giá trước khi đơn hàng được xuất kho, chỉ khi người gửi đồng ý và thanh toán tiền cước thì hàng hoá mới được gửi đi.

+ Có bồi thường nếu sự cố xảy ra

Mọi đơn hàng xảy ra sự cố đều được bồi thường, hoàn tiền theo đúng quy định của ngành vận chuyển, gửi hàng đề ra. Một đơn hàng được hoàn tiền tối đa là 3 triệu đồng, tuỳ theo gói bảo hiểm mà khách tham gia khi gửi hàng đi Canada.

3 bước gửi hàng đi Canada tại Quý Nam

Khách sử dụng dịch vụ gửi hàng đi Canada uy tín tại công ty Quý Nam sẽ thực hiện qua 3 bước cơ bản sau, thủ tục đơn giản, gửi hàng dễ dàng:

Bước 1: liên hệ với nhân viên công ty Quý Nam theo hình thức online, offline

Người gửi sẽ được hỗ trợ thông tin hoàn toàn miễn phí khi liên hệ với công ty Quý Nam. Nhân viên sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin gửi hàng nào đi Canada an toàn, chi phí như thế nào, và những thông tin khác… người gửi sẽ được chủ động thông tin và chi phí, đồng thời biết thêm quy trình gửi hàng an toàn tại Quý Nam.

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Nhân viên tư vấn online

Bước 2: nhận hàng tại kho ở Hà Nội và TPHCM

Hàng cần được gửi về theo địa chỉ tại kho ở Hà Nội và HCM. Đơn hàng sẽ được gửi về kho theo nhiều hình thức khác nhau, đa phần là người gửi chủ động gửi hàng về. Một số ít đơn hàng ở khu vực nội thành sẽ được hỗ trợ đến tận nhà lấy hàng.

Tại kho hàng, nhân viên kho sẽ tiến hành kiểm tra đơn hàng, đóng gói miễn phí và tư vấn thêm gói bảo hiểm hàng hoá nếu cần. Nhân viên sẽ báo giá, sau khi người gửi thanh toán cước phí thành công, nhân viên công ty sẽ hoàn tất thủ tục để đơn hàng được gửi đi an toàn.

Bước 3: nhận hàng tại Canada

Sau thời gian dự kiến, từ 7-10 ngày làm việc, kể từ ngày hàng hoá có mặt tại kho, đã được đóng gói sẵn và hoàn tất thủ tục, giấy tờ, đơn hàng có mặt tại Canada. Đơn hàng của khách sẽ nhận tại nhà, hoặc nhận trao tay trực tiếp. Khi nhận hàng, người nhận sẽ phản hồi về đơn hàng, nếu cần được hỗ trợ, nhân viên tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng.

Lưu ý khi gửi hàng đi Canada uy tín

Khi gửi hàng đi Canada, người gửi cần lưu ý một số chi tiết sau để giúp việc gửi hàng dễ dàng, đơn giản nhất:

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Gửi thực phẩm đi Canada an toàn

- Có những mặt hàng không thể gửi sang Canada mặc dù đơn hàng được phép tiêu thụ dễ dàng tại Việt Nam. Do vậy, cần liên hệ trước với nhân viên để được tư vấn cụ thể.

- Muốn tiết kiệm chi phí gửi hàng đi Canada, hãy tăng số lượng đơn hàng. Hàng càng nhiều chi phí càng thấp.

Quý Nam không chỉ là đơn vị gửi hàng đi Canada, mà chúng tôi còn nhận gửi hàng đi Úc uy tín, đảm bảo đơn hàng được gửi đến tay người nhận an toàn nhất.

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Từ khóa:   hàng hóa

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