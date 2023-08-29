Mới đây, công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tạm giữ đối tượng vào đập tủ đựng vàng tại một tiệm vàng ở thị trấn Diêu Trì.

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, theo lãnh đạo thị trấn Diêu Trì, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Sỹ giả danh thầy tu, đầu tóc cắt trọc, mang đồng phục nâu và tràng hạt đen… đến tiệm vàng Mỹ Linh 2 (nằm trên đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì) để hỏi mua vàng.

Người dân hiếu kỳ tụ tập tại hiện trường vụ cướp. Ảnh Thanh Niên.

Khi vào tiệm vàng, Sỹ đập vỡ tủ kính và cướp đi nhiều vòng trang sức vàng rồi bỏ chạy. Lúc này, nhiều người dân địa phương đã phát hiện sự việc liền hô hoán và bao vây đối tượng để trình báo cơ quan công an.

Theo báo Thanh Niên, sau đó, Công an H.Tuy Phước đã đưa nghi phạm nói trên về cơ quan để tiếp tục làm rõ. Qua quá trình làm việc, bước đầu nghi phạm này khai tên là Nguyễn Văn Sỹ.

Đối tượng Nguyễn Văn Sỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Niên.

Tang vật trong vụ cướp bị công an thu giữ. Ảnh: Thanh Niên.

Hiện Công an H.Tuy Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, giám định tang vật và tiếp tục làm việc với Nguyễn Văn Sỹ cùng những người có liên quan để điều tra vụ cướp tiệm vàng nói trên.

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