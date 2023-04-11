Tạm giữ hình sự "nữ quái" dùng "chiêu độc" để cướp tài sản bà lão bán vé số dạo

Đời sống 11/04/2023 14:41

Ngày 11/4, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Đinh Thị Tố Nga (50 tuổi, ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) để điều tra hành vi Cướp tài sản

Theo thông tin đăng tải Giáo dục & Thời đại, ngày 8/4, bà Nguyễn Thị Tạo (78 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, bán vé số dạo) đến công an trình báo về việc bị một phụ nữ cướp một cái bóp bên trong có trên 350 nghìn đồng cùng 4 tờ vé số trúng giải 8 và 3 tờ vé số chưa xổ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét đối tượng.

Lực lượng chức năng xác định, Đinh Thị Tố Nga là đối tượng tình nghi nên cảnh sát đã mật phục, bắt giữ nữ quái tại quán nước trên địa bàn thị trấn Gò Dầu.

Tạm giữ hình sự 'nữ quái' dùng 'chiêu độc' để cướp tài sản bà lão bán vé số dạo - Ảnh 1
Đinh Thị Tố Nga - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Thông tin thêm từ Dân trí, tại cơ quan công an, Nga cho biết không có tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh ý định dùng dây chuyền giả làm công cụ để chiếm đoạt tiền của những người bán vé số dạo lớn tuổi.

Nữ quái lái xe máy biển số 70F1 – 729.28 đi dọc trên Quốc lộ 22B đến đoạn thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, thấy bà Tạo đang đi bộ bán vé số nên dừng xe giả vờ hỏi mua.

Sau đó, Nga nói với bà Tạo rằng mình mới lượm được sợi dây chuyền vàng, nhờ bà đi bán dùm, đổi lại Nga sẽ mua hết vé số cho bà Tạo, bà Tạo đồng ý nên lên xe máy của Nga để chở đi.

Đến đoạn đường xung quanh toàn rẫy cao su, vắng người, Nga kêu bà Tạo xuống xe rồi ra tay cướp bóp da của bà Tạo để trong túi áo, tẩu thoát.

Hiện CA đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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